"Sljedeći papa bi trebao biti, ne papa liberal, nego papa slobode. Ako se to ne dogodi, na djelu će biti još veći rasap vjernika na Zapadu, a to će dovesti do financijskih problema za Crkvu. Crkva raste među siromašnima, a među bogatima, zbog želje da Crkvu promatramo kao političku stvarnost, dolazi do otpada od vjere", pojašnjava.