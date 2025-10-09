Test za Šutu: Ima li gradonačelnik Splita većinu u Gradskom vijeću?

Zvonimir Barisin/PIXSELL

Splitsko Gradsko vijeće danas će raspravljati o inicijativi, moguće i 'deklaraciji', da se nekadašnji vojni hotel 'Zagreb' na predjelu Duilovo preda u gradsko vlasništvo i prenamijeni u umirovljenički dom, umjesto u studentski dom kako je do prošlog tjedna bilo izvjesno. Istovremeno, testirat će se ima li HDZ-ov gradonačelnik Tomislav Šuta uopće većinu u Gradskom vijeću.

Koaliciji HDZ-a i HGS-a Željka Keruma ondje nedostaje barem jedan glas koji se očekuje od Davora Matijevića i Katarine Prnjak, bivših SDP-ovaca koji su pri konstituiranju gradske vlasti predložili tajno glasanje i tako de facto omogućili formiranje vladajuće većine, piše Tportal.

Upravo Matijević ranije je najavljivao da će predložiti uvrštenje teme o hotelu 'Zagreb' na dnevni red današnje sjednice, a to je i učinio, dok su HDZ-ovci inicijativu bez pogovora prihvatili. O slučaju hotela Zagreb tportal je opširno pisao prošlog tjedna.

Raspravljat će se i o poslovanju velikog broja gradskih tvrtki i ustanova tijekom protekle godine, a nedavanje podrške vodstvu nekih od njih trebalo bi biti uvod u skoro razrješenje, odnosno smjenu.

Uoči same sjednice medijima se obratio gradonačelnik Tomislav Šuta koji tvrdi da mu je prethodnik Ivica Puljak 'ostavio rupu u proračunu od 40 milijuna eura' jer je, između ostalog, ugovorio izgradnju triju garaža za koje nisu bila potpuno osigurana sredstva.

'Financije treba dovesti u okvire kako bi se izbjegle sve nedoumice i kako ne bi došlo do zastoja u realizaciji projekata. Intenzivno pripremamo rebalans proračuna koji ćemo predložiti na idućoj sjednici', rekao je Šuta.

Ukoliko se danas neki od formalno oporbenih vijećnika i 'provuku' davanjem podrške vladajućoj većini na nekoj od nespornih točaka, na idućoj sjednici i glasovanju o rebalansu proračuna definitivno će doći do razotkrivanja.