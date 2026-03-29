Tjedan dana do Uskrsa ponovno smo provjerili cijene blagdanskih namirnica. Jedna je puno skuplja

Miroslav Filipović
29. ožu. 2026. 18:03
11.04.2020., Zagreb, Tradicionalna Uskrsna kosarica: sunka, domaci kruh, mladi luk, rotkvice, jaja i svjezi sir.
Prošloga vikenda, dva tjedna uoči Uskrsa, pomoću tražilice na portalu za praćenje cijena Koliko.hr usporedili smo cijene sedam uobičajenih uskrsnih namirnica u osam hrvatskih gradova.

tada smo usporedili cijene istih artikala - kuhane vakumirane šunke, šunke kuhane u vlastitom soku, svježih jaja, mladog luka, rotkvica, umaka od hrena i oslića u trgovinama u Osijeku, Puli, Rijeci, Slavonskom Brodu, Splitu, Varaždinu, Zadru i Zagrebu.

Cijene nekih artikala bile su podjednake u svim trgovinama u svim spomenutim gradovima. Primjerice, rolana i vakumirana kuhana šunka posvuda se prošloga tjedna prodavala po cijeni od 7.99 eura za kilogram. I cijena svežnja rotkvica u svih osam gradova bila je u rasponu od 49 do 79 centi ovisno o trgovini, a slično je bilo i s mladim lukom.

Najveće su razlike bile u cijenama svježih jaja. Za usporedbu smo uzeli kutiju s deset jaja razreda L. Razlika u cijenama bila je od 2,45 eura pa do 3,65 eura.

U međuvremenu je poskupjelo gorivo

Tjedan dana do Uskrsa ponovno smo pomoću tražilice na portalu Koliko.hr napunili fiktivnu blagdansku košaricu istim namirnicama želeći vidjeti jesu li u proteklih sedam dana pojeftinile ili poskupjele.

U međuvremenu je, prošloga ponedjeljka, nakon novog rasta cijena nafte na svjetskim tržištima, hrvatska Vlada ponovno intervenirala u maloprodajne cijene goriva. Ona su od utorka ponovno poskupjela - eurodizel za 18 centi, eurosuper za 12 centi, a plavi dizel koji koriste poljoprivrednici čak za 30 centi. Bez intervencije Vlade cijene goriva rasle bi i više no i ovako će se odraziti na inflaciju.

U našoj ad hoc blagdanskoj košarici ta se 'nova' inflacija zasad ne vidi toliko. Cijena većine namirnica u toj košarici jednaka je onoj od prije sedam dana. Neke su i pojeftinile, ali jedna nezaobilazna na uskrsnom stolu je skuplja.

Šunka kuhana i vakumirana (1 kg)

U svih osam gradova cijena rolane i vakumirane kuhane šunke pojeftinila je sa 7,99 na 6,99 eura.

Šunka kuhana u vlastitom soku (1 kg)

U Osijeku, Rijeci i Slavonskom Brodu cijene su ostale iste: od 13.99 do 14.29 eura.

I u Puli, Splitu, Zadru i Zagrebu cijene su ostale iste kao i prije sedam dana, u rasponu od 13,99 do 15,99 eura.

U Varaždinu je niža cijena sada još niža pa je tamo cijena ove šunke u rasponu od 9,99 do 15,39 eura, ovisno o trgovačkom lancu.

Svježa jaja (razred L, 10 komada)

Svježa jaja razreda L u šest gradova su skuplja nego prije tjedan dana. Najviša cijena im je skočila s 3,65 na 4,29 eura, a najniža se spustila s 2,45 na 2,19 eura. U odnosu na prošli tjedan, jeftinija su u Osijeku i Slavonskom Brodu.

Pula 2,89 - 3,65 >>> 2,99 - 4,29 €

Rijeka 2,89 - 3,65 >>> 2,99 - 3,89 €

Zagreb 2,45 - 3,65 >>> 2,72 - 3,65 €

Split 2,99 - 3,45 >>> 2,99 - 3,55 €

Zadar 2,45 - 3,45 >>> 2,72 - 3,55 €

Osijek 2,65 - 3,45 >>> 2,19 - 3,45 €

Varaždin 2,89 - 2,99 >>> 2,99 - 3,39 €

Slavonski Brod 2,99 - 3,45 >>> 2,19 - 3,29 €

Mladi luk (vezica, cca. 150 grama)

Cijene vezice mladog luka ostale su u istom rasponu kao i prije tjedan dana u Varaždinu, Zadru i Zagrebu (0,49 - 0,79 eura) te u Slavonskom Brodu i Splitu (0,49 - 0,99 eura) dok je u Osijeku, Puli i Rijeci mladi luk poskupio. U sva tri grada najviša cijena vezice mladog luka sada je 0,99 eura ili 20 centi više nego prije tjedan dana.

Rotkvica (svežanj, cca. 125 grama)

Cijena rotkvica ostala je ista u Osijeku, Puli, Slavonskom Brodu, Varaždinu, Zadru i Zagrebu - od 0,49 do 0,79 eura za svežanj. U Rijeci i Splitu svežanj rotkvica je pojeftinio na 0,69 eura.

Umak od hrena (260 g)

Umak od hrena pojeftinio je u Osijeku, Rijeci i Slavonskom Brodu dok su u ostalim gradovima cijene su ostale iste.

Slavonski Brod 1,59 -2,49 €

Rijeka 1,79 – 2,75 €

Osijek, Zagreb 1,79 - 2,90 €

Varaždin 1,89 – 2,90 €

Pula 2,49 – 2,65 €

Split 2,49 - 2,69 €

Zadar 2,49 – 2,90 €

Oslić (1 kg)

Cijene oslića iste su kao i prošloga tjedna:

Varaždin 8,09 – 9,09 €

Osijek, Pula, Rijeka, Split, Zadar, Zagreb 8,09 – 11,99 €

Slavonski Brod 9,99 - 11,99 €

