Tjedan dana do Uskrsa ponovno smo provjerili cijene blagdanskih namirnica. Jedna je puno skuplja
Prošloga vikenda, dva tjedna uoči Uskrsa, pomoću tražilice na portalu za praćenje cijena Koliko.hr usporedili smo cijene sedam uobičajenih uskrsnih namirnica u osam hrvatskih gradova.
tada smo usporedili cijene istih artikala - kuhane vakumirane šunke, šunke kuhane u vlastitom soku, svježih jaja, mladog luka, rotkvica, umaka od hrena i oslića u trgovinama u Osijeku, Puli, Rijeci, Slavonskom Brodu, Splitu, Varaždinu, Zadru i Zagrebu.
Cijene nekih artikala bile su podjednake u svim trgovinama u svim spomenutim gradovima. Primjerice, rolana i vakumirana kuhana šunka posvuda se prošloga tjedna prodavala po cijeni od 7.99 eura za kilogram. I cijena svežnja rotkvica u svih osam gradova bila je u rasponu od 49 do 79 centi ovisno o trgovini, a slično je bilo i s mladim lukom.
Najveće su razlike bile u cijenama svježih jaja. Za usporedbu smo uzeli kutiju s deset jaja razreda L. Razlika u cijenama bila je od 2,45 eura pa do 3,65 eura.
U međuvremenu je poskupjelo gorivo
U međuvremenu je, prošloga ponedjeljka, nakon novog rasta cijena nafte na svjetskim tržištima, hrvatska Vlada ponovno intervenirala u maloprodajne cijene goriva. Ona su od utorka ponovno poskupjela - eurodizel za 18 centi, eurosuper za 12 centi, a plavi dizel koji koriste poljoprivrednici čak za 30 centi. Bez intervencije Vlade cijene goriva rasle bi i više no i ovako će se odraziti na inflaciju.
U našoj ad hoc blagdanskoj košarici ta se 'nova' inflacija zasad ne vidi toliko. Cijena većine namirnica u toj košarici jednaka je onoj od prije sedam dana. Neke su i pojeftinile, ali jedna nezaobilazna na uskrsnom stolu je skuplja.
Šunka kuhana i vakumirana (1 kg)
U svih osam gradova cijena rolane i vakumirane kuhane šunke pojeftinila je sa 7,99 na 6,99 eura.
Šunka kuhana u vlastitom soku (1 kg)
U Osijeku, Rijeci i Slavonskom Brodu cijene su ostale iste: od 13.99 do 14.29 eura.
I u Puli, Splitu, Zadru i Zagrebu cijene su ostale iste kao i prije sedam dana, u rasponu od 13,99 do 15,99 eura.
U Varaždinu je niža cijena sada još niža pa je tamo cijena ove šunke u rasponu od 9,99 do 15,39 eura, ovisno o trgovačkom lancu.
Svježa jaja (razred L, 10 komada)
Svježa jaja razreda L u šest gradova su skuplja nego prije tjedan dana. Najviša cijena im je skočila s 3,65 na 4,29 eura, a najniža se spustila s 2,45 na 2,19 eura. U odnosu na prošli tjedan, jeftinija su u Osijeku i Slavonskom Brodu.
Pula 2,89 - 3,65 >>> 2,99 - 4,29 €
Rijeka 2,89 - 3,65 >>> 2,99 - 3,89 €
Zagreb 2,45 - 3,65 >>> 2,72 - 3,65 €
Split 2,99 - 3,45 >>> 2,99 - 3,55 €
Zadar 2,45 - 3,45 >>> 2,72 - 3,55 €
Osijek 2,65 - 3,45 >>> 2,19 - 3,45 €
Varaždin 2,89 - 2,99 >>> 2,99 - 3,39 €
Slavonski Brod 2,99 - 3,45 >>> 2,19 - 3,29 €
Mladi luk (vezica, cca. 150 grama)
Cijene vezice mladog luka ostale su u istom rasponu kao i prije tjedan dana u Varaždinu, Zadru i Zagrebu (0,49 - 0,79 eura) te u Slavonskom Brodu i Splitu (0,49 - 0,99 eura) dok je u Osijeku, Puli i Rijeci mladi luk poskupio. U sva tri grada najviša cijena vezice mladog luka sada je 0,99 eura ili 20 centi više nego prije tjedan dana.
Rotkvica (svežanj, cca. 125 grama)
Cijena rotkvica ostala je ista u Osijeku, Puli, Slavonskom Brodu, Varaždinu, Zadru i Zagrebu - od 0,49 do 0,79 eura za svežanj. U Rijeci i Splitu svežanj rotkvica je pojeftinio na 0,69 eura.
Umak od hrena (260 g)
Umak od hrena pojeftinio je u Osijeku, Rijeci i Slavonskom Brodu dok su u ostalim gradovima cijene su ostale iste.
Slavonski Brod 1,59 -2,49 €
Rijeka 1,79 – 2,75 €
Osijek, Zagreb 1,79 - 2,90 €
Varaždin 1,89 – 2,90 €
Pula 2,49 – 2,65 €
Split 2,49 - 2,69 €
Zadar 2,49 – 2,90 €
Oslić (1 kg)
Cijene oslića iste su kao i prošloga tjedna:
Varaždin 8,09 – 9,09 €
Osijek, Pula, Rijeka, Split, Zadar, Zagreb 8,09 – 11,99 €
Slavonski Brod 9,99 - 11,99 €
