za više od 20%
Divljaju cijene mesa u Europi: Hrvatska na vrhu, ova vrsta je najviše poskupjela
Nedostatak stoke, bolesti životinja i snažna potražnja doveli su do rasta cijena mesa diljem Europe, pri čemu su u nekim zemljama cijene porasle za više od 20%.
Cijene mesa značajno su porasle u Europi tijekom 2025. godine, dok se problemi s nedostatkom ponude i dalje osjećaju na cijelom kontinentu.
Prema podacima Eurostata, cijene govedine i teletine u prosjeku su porasle za 10 % u EU.
Ukupno gledano, cijene hrane tijekom godine porasle su za 3,3 %, nešto brže od prosječne inflacije u Europskoj uniji, koja iznosi 2,5 %.
Cijene janjetine i kozjeg mesa porasle su za 7,2 %, dok je perad poskupjela za 4,4 %, čime se nekoliko kategorija mesa našlo među prehrambenim proizvodima s najbržim rastom cijena u Europi.
Stručnjaci navode da su nedostatak ponude i snažna potražnja među ključnim razlozima rasta cijena.
Koje su zemlje zabilježile najveći rast?
Glasnogovornik europskog udruženja poljoprivrednika Copa-Cogeca rekao je da razlike u cijenama između europskih zemalja proizlaze iz kombinacije više čimbenika.
Proizvodni kapaciteti značajno se razlikuju među državama članicama, ovisno o sektoru, dok potražnja uglavnom ostaje relativno stabilna.
Zbog toga su neke zemlje pod većim pritiskom da zadovolje domaću potražnju od drugih.
Utjecaj bolesti životinja, kao i ograničenja kretanja stoke koja se uvode zbog njih, također se razlikuje među državama članicama.
Dale Crammond, direktor organizacije Meat Industry Ireland, koja predstavlja irske prerađivače mesa, rekao je da su maloprodajne cijene govedine i janjetine porasle uglavnom zbog nedostatka stoke u Europi i globalno.
„Samo u Irskoj je broj zaklanih goveda u 2025. pao za oko 200.000 grla u odnosu na isto razdoblje 2024. godine. Postoji nekoliko razloga za taj pad proizvodnje… a politika na razini EU nedvojbeno je tome pridonijela“, rekao je za Euronews.
Rast cijena janjetine i kozjeg mesa
Cijene janjetine i kozjeg mesa u EU porasle su 7,2 % na godišnjoj razini.
Podaci obuhvaćaju 25 zemalja i kreću se od pada od 4,2 % u Švicarskoj — jedinoj zemlji u kojoj su cijene pale — do rasta od 15,2 % na Kosovu.
Cijene su porasle za više od 10 % u nekoliko zemalja, uključujući:
- Poljsku (13,5 %)
- Portugal (13,1 %)
- Irsku (12,7 %)
- Švedsku (11,3 %)
- Španjolsku (10,1 %)
Među najvećim gospodarstvima Njemačka je zabilježila najmanji rast od 2,5 %, dok su cijene porasle 5 % u Italiji i 7,1 % u Francuskoj.
Cijene peradi rastu umjerenije
Cijene peradi rasle su sporije nego kod drugih vrsta mesa, ali su i dalje među prehrambenim proizvodima s najbržim rastom cijena.
Porasle su za više od 15% u:
- Latviji (15,8 %)
- Estoniji (15,2 %)
Nasuprot tome, cijene peradi blago su pale u:
- Švicarskoj (-1,9 %)
- Finskoj (-1,8 %)
- Srbiji (-1 %)
- Cipru (-0,2 %)
Većina velikih gospodarstava zabilježila je rast ispod prosjeka EU od 4,4 %, dok je Italija bila na razini europskog prosjeka.
Cijene peradi porasle su:
- 3,4 % u Njemačkoj
- 2,7 % u Španjolskoj
- 0,6 % u Francuskoj
„Cijene peradi rastu u 2025. ponajviše zato što je potražnja i dalje vrlo snažna. Potrošači se sve više okreću piletini kao relativno pristupačnom izvoru proteina, dok govedina i jaja ostaju skupi“, rekao je Paul-Henri Lava, zamjenik glavnog tajnika AVEC-a, Europske udruge prerađivača i trgovaca peradi.
Dodao je da lokalne pojave ptičje gripe, ograničenja u opskrbi jajima za nasad, različite strukture troškova i regulatorni uvjeti također utječu na brzinu povećanja proizvodnje.
Na razlike u cijenama među državama mogu utjecati i propisi o dobrobiti životinja te ograničenja širenja farmi.
Velik rast cijena govedine i teletine u nekim zemljama
Među 35 europskih zemalja nekoliko ih je zabilježilo snažan rast cijena govedine i teletine.
Rast je premašio 20 % u tri zemlje:
- Nizozemska – 23 %
- Hrvatska – 22,4 %
- Latvija – 20,8 %
Najmanji rast zabilježila je Švicarska, gdje su cijene porasle za samo 0,1 %.
Čak i u zemljama s manjim rastom poskupljenje je bilo primjetno:
- Francuska – 5,3 %
- Italija – 6,1 %
- Albanija – 6,2 %
- Norveška – 7,3 %
U više zemalja rast je premašio 15 %, uključujući:
- Češku (18,4 %)
- Portugal (18,2 %)
- Sloveniju (18,2 %)
- Irsku (17,5 %)
- Litvu (16,8 %)
- Dansku (16,5 %)
- Slovačku (16,4 %)
- Maltu (15,6 %)
- Grčku (15,5 %)
- Austriju (15,4 %)
Među četiri najveća gospodarstva EU Francuska i Italija imale su najmanji rast.
Njemačka (9,6 %) bila je nešto ispod prosjeka EU, dok je Španjolska zabilježila najveći rast među njima – 14,4 %.
Manji broj stoke i bolesti životinja
„Glavni razlog je kontinuirani pad broja stoke u mnogim državama članicama EU, što dovodi do smanjenja ponude“, rekao je glasnogovornik Copa-Cogeca.
„Taj je trend posebno izražen u sektoru govedine i teletine, gdje su proizvodni ciklusi dugi, a obnova stada traje godinama.“
Dodao je da su zdravstveni problemi životinja, poput bolesti plavog jezika i kvrgave kože, dodatno pogoršali pritisak na ponudu jer utječu na plodnost i ograničavaju kretanje goveda.
Unatoč višim cijenama, potražnja za kvalitetnijim komadima govedine i dalje je snažna, dok je potražnja za drugim vrstama mesa, poput svinjetine ili peradi, često osjetljivija na cijenu ili pitanja održivosti.
