U NAJVEĆIM GRADOVIMA
Dva tjedna do Uskrsa provjerili smo cijene šunke, jaja, mladog luka, hrena...
Bliži se Uskrs, još jedan u uvjetima inflacije, pa će mnogi građani, nažalost, morati napuniti uskrsnu košaricu i pripremiti blagdanski stol ne u skladu sa željama, nego s mogućnostima.
Uobičajeno prije Uskrsa, kao i uoči Božića, sindikati, udruge za zaštitu potrošača i drugi izračunavaju vrijednost blagdanskih košarica.
Čekajući njihove izračune, dva tjedna prije Uskrsa provjerili smo pomoću tražilice na portalu Koliko.hr za praćenje i usporedbu cijena koliko koštaju neizbježne uskrsne namirnice u najvećim hrvatskim gradovima.
Usporedili smo cijene sedam istih artikala - kuhane vakumirane šunke, šunke kuhane u vlastitom soku, svježih jaja, mladog luka, rotkvica, umaka od hrena i oslića u trgovinama u Osijeku, Puli, Rijeci, Slavonskom Brodu, Splitu, Varaždinu, Zadru i Zagrebu.
Šunka kuhana i vakumirana (1 kg)
U svih osam gradova ista je cijena - 7,99 eura za kilogram
Šunka kuhana u vlastitom soku (1 kg)
13.99 - 14.29 € u Osijeku, Rijeci i Slavonskom Brodu
13.99 - 15.39 € u Puli, Varaždinu, Splitu, Zadru i Zagrebu
Svježa jaja (razred L, 10 komada)
2.45 - 3.45 € Zadar
2.45 - 3.65 € Zagreb
2.65 - 3.45 € Osijek
2.89 - 2.99 € Varaždin
2.89 - 3.65 € Pula, Rijeka
2.99 - 3.45 € Slavonski Brod, Split
Mladi luk (vezica, cca. 150 grama)
0.49 - 0.79 € Osijek, Pula, Rijeka, Varaždin, Zadar, Zagreb
0.49- 0.99 € Slavonski Brod, Split
Rotkvica (svežanj, cca. 125 grama)
0.49 - 0.79 eura u svih osam gradova
Umak od hrena (260 g)
1.79 – 2.90 € Zagreb
1.89 – 2.90 € Varaždin
2.49 eura € Slavonski Brod
2.49 – 2.65 € Pula
2.49 - 2.69 € Split
2.49 – 2.75 € Rijeka
2.49 – 2.90 € Osijek, Zadar
Oslić (1 kg)
8.09 – 9.09 € Varaždin
8.09 – 11.99 € Osijek, Pula, Rijeka, Split, Zadar, Zagreb
9.99 - 11.99 € Slavonski brod
Trećina šunki je iz uvoza
Lani uoči Uskrsa pisali smo kako tri neizostavne uskrsne namirnice - šunka, jaja i mladi luk u velikoj mjeri uvozimo.
Domaća proizvodnja mladog luka u proteklih pet godina je u padu, a najviše ga uvozimo iz Italije i Španjolske. Već godinama je u padu i domaća proizvodnja svježih jaja, a njih ponajviše uvozimo iz Poljske, Italije i Albanije. A prema prošlogodišnjim podacima Hrvatske gospodarske komore, trećina šunki koje pojedemo, sušenih ili termički obrađenih, također su iz uvoza, najviše iz Italije i Češke.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare