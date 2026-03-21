Dva tjedna do Uskrsa provjerili smo cijene šunke, jaja, mladog luka, hrena...

Miroslav Filipović
21. ožu. 2026. 13:20
11.04.2020., Zagreb, Tradicionalna Uskrsna kosarica: sunka, domaci kruh, mladi luk, rotkvice, jaja i svjezi sir."n Photo: Emica Elvedji/PIXSELL
Bliži se Uskrs, još jedan u uvjetima inflacije, pa će mnogi građani, nažalost, morati napuniti uskrsnu košaricu i pripremiti blagdanski stol ne u skladu sa željama, nego s mogućnostima.

Uobičajeno prije Uskrsa, kao i uoči Božića, sindikati, udruge za zaštitu potrošača i drugi izračunavaju vrijednost blagdanskih košarica.

Čekajući njihove izračune, dva tjedna prije Uskrsa provjerili smo pomoću tražilice na portalu Koliko.hr za praćenje i usporedbu cijena koliko koštaju neizbježne uskrsne namirnice u najvećim hrvatskim gradovima.

Usporedili smo cijene sedam istih artikala - kuhane vakumirane šunke, šunke kuhane u vlastitom soku, svježih jaja, mladog luka, rotkvica, umaka od hrena i oslića u trgovinama u Osijeku, Puli, Rijeci, Slavonskom Brodu, Splitu, Varaždinu, Zadru i Zagrebu.

Razlike u cijenama većine tih proizvoda u spomenutim gradovima minimalne su. Primjerice, cijena kuhane vakumirane šunke i rotkvica svuda je ista, dok su najveće razlike u cijenama jaja i umaka od hrena.

Šunka kuhana i vakumirana (1 kg)

U svih osam gradova ista je cijena - 7,99 eura za kilogram

Šunka kuhana u vlastitom soku (1 kg)

13.99 - 14.29 u Osijeku, Rijeci i Slavonskom Brodu

13.99 - 15.39 u Puli, Varaždinu, Splitu, Zadru i Zagrebu

Svježa jaja (razred L, 10 komada)

2.45 - 3.45 Zadar

2.45 - 3.65 Zagreb

2.65 - 3.45 Osijek

2.89 - 2.99 Varaždin

2.89 - 3.65 Pula, Rijeka

2.99 - 3.45 Slavonski Brod, Split

Mladi luk (vezica, cca. 150 grama)

0.49 - 0.79 Osijek, Pula, Rijeka, Varaždin, Zadar, Zagreb

0.49- 0.99 Slavonski Brod, Split

Rotkvica (svežanj, cca. 125 grama)

0.49 - 0.79 eura u svih osam gradova

Umak od hrena (260 g)

1.79 – 2.90 Zagreb

1.89 – 2.90 Varaždin

2.49 eura Slavonski Brod

2.49 – 2.65 Pula

2.49 - 2.69 Split

2.49 – 2.75 Rijeka

2.49 – 2.90 Osijek, Zadar

Oslić (1 kg)

8.09 – 9.09 Varaždin

8.09 – 11.99 Osijek, Pula, Rijeka, Split, Zadar, Zagreb

9.99 - 11.99 € Slavonski brod

Trećina šunki je iz uvoza

Lani uoči Uskrsa pisali smo kako tri neizostavne uskrsne namirnice - šunka, jaja i mladi luk u velikoj mjeri uvozimo.

Domaća proizvodnja mladog luka u proteklih pet godina je u padu, a najviše ga uvozimo iz Italije i Španjolske. Već godinama je u padu i domaća proizvodnja svježih jaja, a njih ponajviše uvozimo iz Poljske, Italije i Albanije. A prema prošlogodišnjim podacima Hrvatske gospodarske komore, trećina šunki koje pojedemo, sušenih ili termički obrađenih, također su iz uvoza, najviše iz Italije i Češke.

