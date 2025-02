Četiri kredita, tri stana i gomila volonterskih dužnosti: Tko je i što posjeduje izgledni novi šef Jadrolinije

Podijeli :

Davor Puklavec/PIXSELL

Kako se nagađa, Robert Blažinović bi trebao postati novi predsjednik Uprave Jadrolinije. Ovaj član HDZ-a je ravnatelj uprave za poduzetništvo i obrt u Ministarstvu gospodarstva, a zanimljive su i njegove dužnosti u tvrtkama koje drže brodogradilište 3. maj.

Nakon smjene cjelokupne uprave Jadrolinije zbog tragedije na trajektu Lastovo, ali i niza drugih sigurnosnih propusta, Vlada je danas iza zatvorenih vrata odlučila o tome tko će činiti novu upravu nacionalnog brodara.

Novi list piše kako bi prema prijedlogu sindikata članom uprave trebali postati Marko Novoselić i Marija Zaputović Mavrinac, oboje zaposlenici Jadrolinije. Predsjednik uprave bi, pak, trebao biti Robert Blažinović.

Riječ je o ravnatelju uprave za poduzetništvo i obrt u Ministarstvu gospodarstva. Tu funkciju, kako navodi u svojoj imovinskoj kartici iz rujna prošle godine, obnaša od 15. veljače prošle godine.

Na brojnim funkcijama

Ovaj sveučilišni specijalist ekonomije i član HDZ-a iz Dugog Sela, obnašao je i niz drugih dužnosti. Do 1. rujna prošle godine bio je predsjednik nadzornog odbora Narodnih novina.

U imovinskoj je kartici naveo kako je tu dužnost obnašao volonterski, kao i istu dužnost, ali u državnoj tvrtci Hrvatska brodogradnja Jadranbrod d.d., gdje mu je mandat istekao ovoga utorka, prenosi tportal.

No, zato do 2027. godine ostaje na dužnostima predsjednika nadzornog odbora tvrtke 3. maj Rijeka 1905 d.o.o. te zamjenika predsjednika nadzornog odbora tvrtke 3. maj Brodogradilište d.d. te člana nadzornog odbora Agencije Alan d.o.o. Sve ove dužnosti, naveo je Blažinović u imovinskoj kartici, radi volonterski. Uz to, zamjenik je Povjerenstva za osiguranje izvoza u HBOR-u.

Što se, pak, tiče njegova minulog rada, Blažinović je naveo kako je od 2016. do 2022. godine bio načelnik Sektora za industrijsku politiku u Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja.

Četiri kredita, tri stana

Za svoje aktivnosti prima mjesečnu plaću u iznosu od 3210,61 euro te ukupno 1.265,35 eura od drugog dohotka mjesečno. Njegova supruga, zaposlenica Ministarstva unutarnjih poslova, radi za plaću od 1510,84 eura te od imovine i drugih imovinskih prava prima još 600 eura mjesečno.

Što se tiče ušteđevine, Blažanović je u imovinskoj kartici naveo 42.300 eura, ali i čak četiri kredita. Dva je podigao na svoje ime u Zagrebačkoj banci na ukupni iznos od 167.000 eura. Preostala dva podigla je njegova supruga na iznos od 62.000 eura.

Od nekretnina zajedno sa suprugom posjeduje stan od 64 kvadrata u Dugom Selu, kojeg je kupio na kredit i vrijednost mu procijenio na 150.000 eura. Uz stan dolazi i garaža površine 12,5 kvadrata vrijednosti 12.500 eura koju je kupio primicima od nesamostalnog rada te kreditom.

Osim toga, sa suprugom posjeduje i stan u zagrebačkom Vrapču od 46 kvadrata vrijednosti 120.000 eura, kojeg je kupio od prihoda i kredita, dok je stan u Novom Vinodolskom od 51,25 četvornih metara i procijenjene vrijednosti 90.000 eura – naslijedio. Od ostale imovine naveo je Volkswagen Passat iz 2021. godine vrijedan 32.000 eura.

