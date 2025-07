Todorićev odvjetnik za N1: Od prvog dana tvrdim da moj klijent nije napravio nikakvo kazneno djelo

"Netko je očito smatrao da ako su se pojavili problemi u tako velikom sustavu, moralo je doći do kaznenog djela, ali to očito nije baš tako. Smatram da je nova optužnica svedena u realne okvire, ali nećete od mene čuti da je DORH u pravu ili da će dobiti proces. Jedino što mogu reći jest da je optužnica realnija i tu ću se zaustaviti. No, mogu reći da ni u najboljem slučaju, početak rasprave neće biti prije jeseni iduće godine", zaključio je odvjetnik Fran Olujić.