Tomašević dao iskaz u USKOK-u: Ovo se nikad prije nije dogodilo

"Kao što znate, ne mogu vam ništa komentirati za iskaz. Odazvao sam se, želim da se to raščisti, to mi je u interesu i svima nam je to u interesu. Ako je ukraden gradski novac, apsolutno sam za to da se otkrije tko je za to kriv i da odgovara. Što se tiče tajminga, to sam isto tako rekao, ja se ne sjećam da se to ikad dogodilo, da dužnosnik koji se kandidira tjedan dana prije izbora daje iskaz kao svjedok. Ali evo, sada se dogodilo. Mislim da nam se na taj način želi napraviti politička šteta, ali neće u tome uspjeti. Već se u anketama vidi da građani vide o čemu se radi", rekao je Tomašević.