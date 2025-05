Problem je, kaže, u tome što je Filipović rekao da ide u utrku pa makar i bez SDP-a. "Vi kampanju gradite s danom kad ste postali gradonačelnik i vi to morate održavati četiri godine. Puljak i Tomašević to znaju. Tomašević ide jako lokalno, prolazi kroz sve kvartove i komunicira što je napravio, a komunicirao je i kad su krenuli projekti. Kad to malo bolje pratite, služba za informiranje je odradila sjajan posao. Vi, htjeli - ne htjeli, imate pojavnost. Građani će vas nagraditi za četiri godine ako ste bili aktivni. S druge strane, kad ste protukandidat, morate napadati. Čini mi se da se sve više počelo napadati sredstvima koja su na granici dobrog ukusa", kaže.