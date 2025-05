Kerum uputio ispriku Krstuloviću Opari: Kajem se, uslišite moju molitvu za oprost

"Poštovani prijatelji, pratitelji i mediji. Grize me nepromišljena izjava koju sam izjavio za gospodina Oparu. Mislio sam mu se javno ispričati u ponedjeljak nakon izbora, da ne ispadne da se vadim, ali me to jako muči i ne mogu spavati. Ispričavam se Krstuloviću Opari, njegovoj obitelji i svima koje sam povrijedio. Znam da je isprika mala stvar i da ne može izbrisati uvredu, žao mi je. Svemogući Bože, Stvoritelju neba i zemlje, Isuse Kriste koji si svoju krv prolio za nas, Blažena Djevice Marijo, svi Sveci i apostoli, kajem se što sam pogriješio, uslišite moju molitvu za oprost.