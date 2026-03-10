Tomašević: Mural u podvožnjaku kod Vjesnika je ilegalan, ali zasad ostaje

Upitan je li upoznat s upitom zagrebačkih branitelja prema Gradu da se u tom podvožnjaku, ali na sjevernom zidu, oslika mural kojim bi se obilježilo 35 godina osnivanja devet zagrebačkih brigada, rekao da nema dovoljno informacija o tome, a ako postoji takav zahtjev, "postoji naravno cijela procedura koja uključuje i vijeće gradske četvrti i povjerenstvo koje se time bavi".