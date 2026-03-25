Tomašević najavio novosti u gradskom prijevozu

Grad Zagreb u Podsusedu gradi punionicu za električne autobuse, a početku radova nazočili su gradonačelnik Tomislav Tomašević i njegovi zamjenici te ministar gospodarstva Ante Šušnjar.
Vrijednost radova je 7,8 milijuna eura, a rok završetka punionice je 30. lipnja.
Tomašević je zahvalio prisutnom ministru gospodarstva Anti Šušnjaru što je pomogao da se projekt financijski realizira.
"Ovo će bit najveća punionica električnih autobusa u Hrvatskoj i označava zelenu tranziciju javnog prijevoza u cijeloj zemlji. Končar je pobijedio na natječaju i imaju rok od samo 3 mjeseca da postave 134 punjača za brzo punjenje električnih autobusa", kazao je gradonačelnik.
Do listopada ove godine dolaze 62 električna autobusa, prenosiDnevnik.hr.
"Uskoro će biti otvorena potpuno nova Uspinjača. Dolaze novi tramvaji, stiže ih još 17 također iz Končara. Kad oni stignu, ZET pokreće javnu nabavu za još 20 dužnih tramvaja vrijednih 75 milijuna eura. Treći veliki korak su radovi na gradskim prugama te završetak nove pruge u rujnu na Sarajevskoj", rekao je Tomašević.
Dodao je kako je izvrsno pogođen tajming s obzirom na krizu na Bliskom istoku te potrebe da se što prije napravi energetska tranzicija i prebaci na obnovljive izvore energije.
"Cilj nam je da cijeli ZET prebacimo ne električnu energiju, svih 400 autobusa. Ide i postavljanje solarnih nadstrešnica i panela. Zagreb će sigurno tu dati veliki doprinos da idemo u energetsku tranziciju i da što manje budemo ovisni o fosilnim gorivma", istaknuo je.
Upitan o energetskoj krizi, kazao je da to za sada neće utjecati na gradski prijevoz i cijene.
Upitan o opskbi gorivom, Šušnjar je rekao da goriva ima dovoljno u Hrvatskoj.
"Nema brige za sigurnost opskrbe. Dolazilo je do rekordnih prodaja u nedjelju i ponedjeljak, ali i to smo prebrodili. Opskrba je tekla bez duljih zastoja", kazao je ministar.
