"Pogledajte ovo licemjerje. Kad sam prije dvije godine u Saboru branio pozdrav 'Za dom spremni', Jandroković me izbacio iz sabornice. Zajedno s Pupovcem me tada napadao, a Plenkovićeva Vlada istovremeno je kazneno progonila hrvatske branitelje i HOS-ovce, uvela kazne do 4000 eura za one koji pozdravljaju kako su pozdravljali oni koji su ginuli za Hrvatsku. A danas? Jandroković se slika na Thompsonovom koncertu. Smješka se u prvim redovima, glumi domoljuba", poručio je jučer Bulj.