Možemo o Thompsonovom koncertu: Borit ćemo se za potpunu zabranu ustaškog pozdrava

Zagrebački koncert Marka Perkovića Thompsona bio je istinski spektakl i srušio je sve moguće rekorde po broju posjetitelja s plaćenim ulaznicama, no nagrdio ga je "za dom spremni", kojeg je potencirala upravo glavna zvijezda večeri i to malo nakon govora o kršćanskim vrijednostima i ljubavi. Na to su se, nakon prospavane noći, referirali iz Možemo.

"Najoštrije osuđujemo i smatramo velikom štetom po hrvatsko društvo činjenicu da je na jučerašnjem koncertu Marka Perkovića Thompsona korišten ustaški pozdrav “Za dom spremni”. Isto tako očekujemo od državnih institucija i Ministarstva unutarnjih poslova da sankcioniraju sve koji su ovih dana pjevali ustaške pjesme poput "Jure i Bobana" i isticali ustaške simbole", poručili su iz Možemo pa nastavili:

"Vjerujemo da mnogi posjetitelji jučerašnjeg koncerta nisu podržavatelji ustaške ideologije koja se temelji na ubojstvima i istrebljenju ljudi zbog njihove nacije ili vjere ili uvjerenja."

Kažu i da smatraju kako je "Za dom spremni" ustaški pozdrav.

"To je potvrdio i Ustavni sud. Zato ćemo se boriti da ga se zakonski zabrani u svakom kontekstu. Očekujemo od predsjednika Sabora, koji je prisustvovao jučerašnjem koncertu, ali i predsjednika Vlade da jasno osude korištenje ustaškog pozdrava na koncertu i inače te da cijela vladajuća većina prestane prešutno ili izričito dozvoljavati ustašku simboliku", stoji u reakciji stranke koja vlada Zagrebom.

U zaključku, podsjećaju da su hrvatski temelji antifašistički.

"Hrvatska je nastala na tekovinama antifašističke borbe, no antifašizam nije samo povijesni i ustavni temelj Republike Hrvatske, nego treba biti i živa, aktivna vrijednost našeg društva – odgovornost svakoga od nas da se suprotstavimo normalizaciji mržnje, revizionizmu i pokušajima relativizacije ustaških zločina."

Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević, koji je najzaslužniji što se koncert održao, još nije komentirao sinoćnja zbivanja.