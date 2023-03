“Treba uvesti naplatu akcija spašavanja nastalih ljudskim nemarom”

Podijeli :

U sve toplijoj klimi sve više je ekstremnih vremenskih prilika, oluja, poplava, požara na koje treba odgovoriti snažnim sustavom zaštite. O izazovima, političkom, strateškom i operativnom rastu sustava civilne zaštite te o jačanju spašavatelja i infrastrukture te skoroj nabavci helikoptera voditeljica Klimatske budućnosti, Tea Blažević, razgovarala je sa ravnateljem Civilne zaštite Damirom Trutom i s pročelnikom Hrvatske gorske službe spašavanja Josipom Brozičevićem.

Damir Trut kaže da sustav Civilne zaštite već petu godinu ulazi u reorganizaciju. “Mi možemo zaista sa zadovoljstvom reći da je sustav jako dobro posložen, da je ograniziran i da se dokazao kroz ovih nekoliko godina, s obzirom na to da smo imali krizu za krizom, pa čak kritu u krizi u kojoj je sustav funkcionirao na zavidnoj razini u kojoj je pokazao da ima mogučnost i da je koristan društvu”, rekao je Trut.

“Sustav je dobar onoliko koliko su kvaliteno osposobljeni građani”

Trut je rekao da svaki građanin može smanjiti rizik od katastrofe.

“58 posto stanovništva se nalazi u urbanim sredinama. Te sredine moramo dobro i kvalitetno osmislit i pripremiti, upravljati rizicima unutar njih. I onda je i veći broj stanovništva koji se nalazi i živi u tim urbanim sredinama zaštićeniji”, kaže Trut.

Rekao je da je sustav Civilne zaštite onoliko dobar koliko su dobro i kvalitetno osposobljeni građani Republike Hrvatske, odnosno kompletno stanovništvo.

“Zato što je prvi onaj koji pruža pomoć, prvio do vas: član obitelji, susjed, onaj tko se prvi nađe u vašoj blizini. I ako on zna pružiti prvu pomoć, ako zna kako postupati u različitim rizičnim situacijama to je daleko bolje. Onda na teren dolaze operativne snage, kojima treba jedno određeno vrijeme da dođu na lokaciju na kojoj se odvija događaj”, kaže Trut i upozorava da bi svaki građanin trebao znati koji su rizici i kako ne ulaziti u rizične situacije i kako pratiti sustave ranog upozorenja.

“Kad se upoznamo s rizicima i kad se kao pojedinac, kao obitelj upoznamo i pripremimo na rizike, uvjek se priča o setu prve pomoći ili setu pomoći pri potresu, poplavama, ili bilo koje druge rizilne situacije, zapitajmo se koliko nas ima taj set pripremljen, pa kad ga bude imao najveći dio stanovništva onda možemo reći da je sustav Civilne zaštite na visokoj razini”, kaže Trut.

“Veliki izazov je i privlačenje volontera”

Pročelnik Hrvatske gorske službe spašavanja Josip Brozičević, govorio je o najvećim izazovima HGSS-a, koji je dio sustava Civilne zaštite.

Rekao je da su najveći izazovi izmjene zakona koje namjeravaju uskoro pokrenuti kojima bi poboljšali položaj volontera HGSS-a i izvore financiranja te službe kako bi i dalje osigurali svoju ulogu u sustavu Civilne zaštite te uspostava helikopterske službe za spašavanje.

“Sve je to u cilju učinkovitosti, bržeg i boljeg pružanja pomoći onima kojima je pomoć najpotrebnija”, rekao je pročelnik HGSS-a.

Jedan od velikih izazova je i privlačenje volontera u sustav Civilne zaštite. Trut kaže kako sustav treba dodatne elemente kojima bi privukli volontere poput osiguranja njegovog radnog mjesta.

“Mi moramo biti svjesni da je u sustavu vrlo malo profesionalnog kadra te da je sustav koncipiran na volonterstvu”, kaže Trut i dodaje da je svjestan da moraju osigurati volonterima mogućnost da izbivaju sa svog radnog mjesta određeno vrijeme kada su na djelu nesreće i katastrofe.

HGSS je 2019. godine jedina služba koja je obučena za spašavanje građana iz poplava i divljih voda te su članovi HGSS-a jedini bili položili prilično zahtjevnu obuku Rescue 3, a Trut kaže da danas, na sreću više nije tako. Rekao je da HGSS više nije jedini taj koji je licenciran za spašavanje u takvim uvjetima i da je veći broj volontera Civilne zaštite prošao obuku spašavanja iz poplava i divljih voda.

“Oko 160 ljudi je prošlo obuku u državnoj intervencijskoj postrojbi, isto tako pripadnici sustava Civilne zaštite na državnoj i županijskoj razini ljudi u vatrogastvu. Znači jedan dobar dio osoba”, kaže Trut i dodaje da nije tijekom poplava jedini problem spašavanja iz vode već i sprječavanje proboja vode i drugi tehnički poslovi.

“Ovo jesu najopasniji i najsloženiji poslovi, pogotovo ako se radi o divljim vodama”, kaže Trut.

Brozičević kaže da volonteri HGSS-a prolaze brojne redovne, tehničke i specijalističke obuke kroz svoj spasiteljski staž. Kaže da članovi konstatno sudjeluju u edukacijama i obnavljanju znanja. Napominje da su članovi HGSS-a volontiraju i da će novim zakonom tražiti poboljšanje uvjeta volontera. “Jedna od stvari koje bi se mogli staviti u zakon je da ti slobodni dani koje koristimo za temeljnu edukacije ne odbijaju od godišnjeg odmora”, kaže Brozičević.

Trut kaže da će izmjenama zakona pokušati poboljšati uvjete volonterima svim članovima Civilne zaštite.

Kaže da sustav Civilne zaštite ima 60 tisuća ljudi i da nema potrebe svima njima dati naziv službene osobe, ali da ima potreba poboljšati njihov status volontera pogotovo kad moraju izbivati na poslu.

Kažnjavanje nemara

Trut je komentirao i snježnu dramu u Lici koja je po njemu nastala zbog ljudskog nemara.

“Da su ljudi znali i shvatili koliki je rizik pred njima, onda ne bi ušli u rizik i stvorili zadaću i problem svima onima koji su ih išli spašavati”, rekao je Trut.

Pročelnik HGSS-a govorio je i o uvođenju naplate kazne onima koji su vlastitim nemarom stvorili problem zbog kojeg su morali reagirati i službe spašavanja.

“Došlo je vrijeme da se pronađe model kojim bi se regulirala naplata akcija spašavanja, pogotovo onih koje su nastale ljudskim nemarom”, kaže pročelnik HGSS-a koji napominje da je takvih sve više.

I Trut kaže da bi u određenim momentima naplate kazne mogla učiniti ljude opreznijima.

Govorili su i opremljenosti HGSS-a. Brozičević kaže da je HGSS dobro opremljen. “Tu opremu treba obnavljati, ona ima svoj vijek trajanja i nad opremom treba provoditi ateste i provjere, a za to su potrebna značajna financijska sredstva. Troškovi održavanja opreme znaju nekoliko puta premašiti nabavnu vrijednost opreme”, upozorava Brozičević i dodaje da je bitna i edukacija za korištenej te opreme.

Rekao je da nastoje popratiti sve trendove i imati najbolju opremu i zaštitu kako bi mogli obavljati svoj posao.

Trut je rekao da sustav Civilne zaštite Europske unije radi na nabavci novih zračnih snaga. “Među njima su i dva kanadera koji će biti stacionirani u Hrvatskoj i prvenstveno se koristiti za gašenje požara u Republici Hrvatskoj”, kaže Trut i dodaje da će kanaderi doži u Hrvatsku 2028. godine.

Također najavio je da će dva helikoptera za potrebe HGSS-a biti isporučena do kraja ove godine. “Baza će biti prvenstveno u Lučkom, a kasnije ćemo vidjeti gdje ćemo ih stacionirati. Planiramo nabaviti još tri, specijalizirana za potrage i spašavanje”, kaže Trut i naglašava da HGSS zasad koristi vojne helikoptere.

Pročelnik HGSS-a kaže da će im helikopterska podrška puno koristiti.

“Mi helikoptersko spašavanje u suradnji s HRZ-om radimo posljednjih 30-ak godina. Ali ovdje se radi o novim helikopterima specijaliziranim za spašavanje. HGSS je već prošao obuku za spašavanje na tim helikopterima u Hrvatskoj i Švicarskoj i s nestrpljenjem ih očekujemo da stignu i da krenu dežurstva”, kaže Brozičević.

Više o HGSS-u i Civilnoj zaštiti pogledajte u emisiji Klimatska budućnost.

