Troje uhićenih zbog sukoba na Vrtnom putu, za dvojicom se još traga

Tijekom sukoba, sumnja se da je 47-godišnjakinja izvadila pištolj iz odjeće i predala ga 28-godišnjaku, koji je potom ispalio više hitaca u zrak te jedan hitac prema maloljetniku kojega je metak pogodio u natkoljenicu. Time su ugrozili i još nekoliko osoba koje su se nalazile u neposrednoj blizini.