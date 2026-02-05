Uskok pokrenuo istragu protiv 15 osumnjičenih zbog preprodaje droge i pranja novca

Uskok je temeljem policijske kaznene prijave pokrenuo istragu protiv 14 hrvatskih i jednog državljanina BiH koje sumnjiči za preprodaju 60 kilograma raznih vrsta droga te omogućavanje trošenja droga i pranje novca.
Za 11 osumnjičenih Uskok je zatražio i određivanje istražnog zatvora o čemu će odlučivati sudac istrage Županijskog suda u Rijeci. Prema neslužbenim informacijama na čelu u srijedu uhićene skupine je bivši maneken Robert DiCaprio, a među suradnicima su mu bili i partnerica te otac.
Tužiteljstvo je, ne otkrivajući identitete, izvijestilo da je osumnjičeni vođa skupine od listopada 2024. do početka veljače ove godine okupio osumnjičenike i druge zasad nepoznate osobe radi nabave, prijevoza, skladištenja, skrivanja i daljnje preprodaje kokaina, amfetamina, MDMA, ecstasya i marihuane.
Pritom je dogovarao i financirao nabavu droge i njenog prijevoza droge s područja Zagrebačke županije do Rijeke za što je angažirao kurire koji su u barem pet navrata prevezli najmanje 60 kilograma droge.
Za preuzimanje droge od kurira bio je zadužen drugookrivljeni koji ju je prevozio do sigurnih mjesta za skladištenje kod drugih osumnjičenika. Drogu su potom vagali, miješali s punilima i prepakiravali u manje pakete radi daljnje distribucije na području Rijeke i šire okolice, navodi Uskok.
Dio novca slali redovnom autobusnom linijom Rijeka - Zagreb
Jednom tjedno drugookrivljeni je preuzimao zaradu od preprodaje narkotika te je novac predavao osumnjičenoj koja ga je predavala organizatoru. Dio zarade drugookrivljen je na autobusnom kolodvoru u Rijeci predavao djelatniku prijevozničkog poduzeća koji je novac slao redovnim autobusnim linijama u Zagreb, gdje ga je preuzimao jedan član skupine.
Članovi zločinačkog udruženja su krijumčarenjem droge i upravljanjem novcem pribavili nepripadnu imovinsku korist od najmanje 100.000 eura, koju su dijelili sukladno svojim ulogama u zločinačkom udruženju, priopćio je Uskok.
Dodaju i da je četrnaestookrivljeni u ožujku prošle godine u Omišlju od drugookrivljenog radi daljnje prodaje, kupio 300 grama amfetamina za 1600 eura.
Također istražitelji sumnjaju da je osmookrivljeni od rujna do listopada 2025. u Rijeci, u cilju prikrivanja podrijetla novca pribavljenog krijumčarenjem i prodajom droge, u više navrata uplatio najmanje 6.050 eura na svoj tekući račun koji je koristio za primanje plaće i sva druga privatna plaćanja zbog čega su uplaćeni novčani iznosi odavali dojam legalnosti.
Uskok je priopćio da će sucu istrage Županijskog suda u Rijeci predložiti određivanje istražnog zatvora protiv 11 okrivljenika, dok se jedan okrivljenik od ranije nalazi u istražnom zatvoru, a za ostale nije bilo osnova za predlaganje istražnog zatvora.
