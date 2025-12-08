Ravnatelj policije: "I policija se često pita zašto je počinitelj kaznenog djela na slobodi"

Policija već godinama, kada je riječ o postupanjima u slučajevima obiteljskog nasilja i svih drugih kaznenih djela na štetu ranjivih kategorija, postupa s maksimalnom pozornošću, privodi počinitelje, bilo prekršajnim sudovima, bio pritvorskom nadzorniku i javnost vidi da je sada već puno veći broj kaznenih prijava za kazneno djelo nasilja u obitelji i da broj tih prijava raste iz godine u godinu, što je dokaz da policija prilazi s pažnjom da se ne dogodi teško kazneno djelo, kaže Milina.