Tuširanje svaka dva tjedna, život u mokroj posteljini... Alarmantni uvjeti za starije u hrvatskim domovima

Šimonović Einwalter ističe i da vjeruje da bi velika većina starijih osoba u Hrvatskoj najradije ostala u svom domu do kraja života. Drži da bi im država to trebala i omogućiti, i to kroz primjerene mirovine, snažan sustav socijalne skrbi i zdravstva, ali i razvoj prometne infrastrukture i druge strateške smjerove.