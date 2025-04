Umirovljenici i starije osobe opet će imati naknadu troškova prijevoza liječniku, evo detalja

Podijeli :

Pexels / Ilustracija

Umirovljenici i osobe starije od 65 godina opet će imati pravo na naknadu za troškove odlaska liječniku u drugi grad, poručila je u četvrtak pučka pravobraniteljica Tena Šimonović Einwalter.

Naknada im je, kako podsjeća u priopćenju, bila uskraćena od početka prošle godine, nakon uvođenja projekta besplatnog vlaka za umirovljenike i starije. Taj je projekt dobrodošao, ali je imao negativne učinke na umirovljenike i starije jer se smatralo da, zbog toga što im je vlak besplatan, nemaju trošak prijevoza kada idu na liječenje. Zato nisu mogli ostvariti pravo na naknadu za troškove prijevoza, iako je vlak zbog voznih redova, udaljenosti od zdravstvenih ustanova i zdravstvenog stanja pacijenata često neadekvatan način putovanja.

Pravobraniteljica je, kaže se, u više navrata tijekom posljednjih godinu dana upozoravala Vladu da time diskriminira starije osobe i umirovljenike te tražila da im se opet omogući pravo na tu naknadu.

Novi zakon diskriminira umirovljene majke: “Baka je dobila nula staža, mama šest mjeseci, a unuka će dobiti 12 mjeseci”

Sada će do takve promjene i doći, što je vidljivo u Nacrtu prijedloga zakona o izmjenama i dopuni Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju koji je jučer predstavljen na sjednici Vlade. Prihvaćen je i prijedlog pučke pravobraniteljice da se pravo na tu naknadu i njezin iznos određuju prema stvarno prijeđenim kilometrima, a ne prema cijeni karte javnog prijevoza. Tako će se udaljenost računati od adrese pacijenta do adrese zdravstvene ustanove, a ne kao do sada tj. između mjesta u kojima se nalaze, što nije odgovaralo udaljenosti koju su pacijenti stvarno morali prijeći.

Pučka pravobraniteljica pozdravlja prihvaćanje prijedloga kojim je, kaže, ukinuta diskriminacija.

Ministarstvo zdravstva pozvala je da u daljnjoj parlamentarnoj proceduri, tijekom koje će i ona sudjelovati na raspravama nadležnih saborskih odbora, prihvati i druge prijedloge koje je dala u javnom savjetovanju na izmjene i dopune Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju.

Između ostalog, zalagat će se da se s 50 na 30 kilometara smanji minimalna udaljenost za priznavanje prava na naknadu za troškove prijevoza, kao i da se izračun uredi tako da pacijenti ne dobiju manji iznos od troška karte javnog prijevoza.

Zalagat će se i da se spriječe situacije u kojima studenti koji studiraju izvan Hrvatske gube obvezno zdravstveno osiguranje, da se ono omogući i beskućnicima koji nemaju regulirano prebivalište, da se zaposlenima omogući korištenje bolovanja za njegu starijih članova obitelji, kao i da se u potpunosti ukine obveza redovitog osobnog dolaska u HZZO zbog koje su tisuće osoba ostale bez zdravstvenog osiguranja.

U priopćenju pravobraniteljice se podsjeća i kako je ona, nakon uvođenja te obveze Ustavnom sudu u lipnju 2023. podnijela zahtjev za ocjenu ustavnosti relevantne odredbe Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju, no Ustavni sud o njemu još nije odlučio.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok