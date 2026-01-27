Tužiteljstvo traži jednomjesečni pritvor za pripadnike Torcide koji su napali navijače Crvene Zvezde

Županijsko tužiteljstvo u Tuzli zatražilo je jednomjesečni pritvor za 14 navijača Hajduka koji su u subotu navečer napali navijače Crvene Zvezde nedaleko Tuzle, pri čemu je nekoliko navijača zadobilo teže ozljede.
Prema priopćenju, Tužiteljstvo smatra da postoji opasnost od bijega i mogućnost ponavljanja sličnih djela zbog čega je zatražen pritvor za pripadnike Torcide. Odluku o zahtjevu Tužiteljstva bi u roku do 24 sata trebao donijeti Općinski sud u Živinicama.
Hajdukovi navijači su kao organizirana skupina došli u blizinu Međunarodne zračne luke u Tuzli, gdje su napali navijače Crvene Zvezde koji su se vraćali iz Švedske, stoji u priopćenju Tužiteljstva.
Napad su izveli uporabom drvenih palica, metalnih šipki, baklji i drugih predmeta. Četiri osobe su zadobile teške tjelesne ozljede, uključujući jednog policajca, dok su još neki lakše ozlijeđeni, precizira Tužiteljstvo u Tuzli.
Tužiteljstvo je objavilo identitet četrnaestorice koji se nalaze u pritvoru. Među njima je 11 državljana Republike Hrvatske te tri osobe iz Bosne i Hercegovine.
Tužiteljstvo je ispitalo i više od 70 svjedoka, sudionika tuče, koji su nakon toga pušteni na slobodu.
