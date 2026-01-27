Oglas

Tuzla

Tužiteljstvo traži jednomjesečni pritvor za pripadnike Torcide koji su napali navijače Crvene Zvezde

author
Hina
|
27. sij. 2026. 10:42
HNK Hajduk - NK Varazdin. navijaci Hajduka, Torcida Photo: Zvonimir Barisin/PIXSELL
Zvonimir Barisin/PIXSELL, ilustracija

Županijsko tužiteljstvo u Tuzli zatražilo je jednomjesečni pritvor za 14 navijača Hajduka koji su u subotu navečer napali navijače Crvene Zvezde nedaleko Tuzle, pri čemu je nekoliko navijača zadobilo teže ozljede.

Oglas

Prema priopćenju, Tužiteljstvo smatra da postoji opasnost od bijega i mogućnost ponavljanja sličnih djela zbog čega je zatražen pritvor za pripadnike Torcide. Odluku o zahtjevu Tužiteljstva bi u roku do 24 sata trebao donijeti Općinski sud u Živinicama.

Hajdukovi navijači su kao organizirana skupina došli u blizinu Međunarodne zračne luke u Tuzli, gdje su napali navijače Crvene Zvezde koji su se vraćali iz Švedske, stoji u priopćenju Tužiteljstva.

Napad su izveli uporabom drvenih palica, metalnih šipki, baklji i drugih predmeta. Četiri osobe su zadobile teške tjelesne ozljede, uključujući jednog policajca, dok su još neki lakše ozlijeđeni, precizira Tužiteljstvo u Tuzli.

Tužiteljstvo je objavilo identitet četrnaestorice koji se nalaze u pritvoru. Među njima je 11 državljana Republike Hrvatske te tri osobe iz Bosne i Hercegovine.

Tužiteljstvo je ispitalo i više od 70 svjedoka, sudionika tuče, koji su nakon toga pušteni na slobodu.

Teme
Navijački sukobi Ozljede Pritvor Torcida Tuzla

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ