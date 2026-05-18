U drugom naraštaju 900 ročnika, među njima 274 dragovoljca

S temeljnim vojnim osposobljavanjem je u vojarnama Oružanih snaga RH u Kninu, Slunju i Požegi počelo 900 ročnika i ročnica drugog naraštaja, a među njima su i 274 dragovoljca, odnosno 30,4 posto naraštaja, izvijestili su u ponedjeljak iz Ministarstva obrane.
Od ukupnog broja ročnika drugog naraštaja je 847 ročnika i 53 ročnice, što je gotovo šest posto žena u naraštaju. Među ročnicima je i vrhunska sportašica hrvačica Veronika Vilk.
Stopa prigovora savjesti ukupno za oba naraštaja pozvanih obveznika služenja vojnog osposobljavanja, dakle mladića koji su 2007. godište, iznosi tek 3,3 posto.
Iz Ministarstva obrane kažu da se kapaciteti temeljnog vojnog osposobljavanja postupno se povećavaju.
"Od 18. svibnja kapacitet vojarne u Kninu podignut je za 100 ročnika, pa će se u toj vojarni obučavati 300 ročnika, u Požegi 400 te u Slunju 200. Za treći uputni rok u kolovozu planira se dodatnih 100 mjesta u vojarni u Vinkovcima, pa će se po naraštaju obučavati 1000 ročnika", izvijestili su iz MORH-a.
Ministarstvo obrane i Oružane snage RH tako su, u samo nekoliko mjeseci od uvođenja TVO-a, kapacitet obuke ročnika po naraštaju podignuli s 800 na 1000.
Podsjetili su i da je temeljno vojno osposobljavanje u Hrvatskoj ponovno uvedeno nakon 18 godina.
Prvi naraštaj od 800 ročnika završio je obuku na temeljnom vojnom osposobljavanju 9. svibnja, a 260 ročnika iz prvog naraštaja iskazalo je interes da nastave karijeru u Oružanim snagama.
Dvomjesečna obuka obuhvaća rukovanje osobnim naoružanjem i suvremenom opremom, upravljanje FPV dronovima, pružanje prve pomoći, osnove samoobrane te upoznavanje s ključnim vojnim operacijama Domovinskog rata.
Za vrijeme temeljnog vojnog osposobljavanja ročnici primaju mjesečnu naknadu od oko 1.100 eura neto, uz priznat radni staž i prednost pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima u tijelima državne uprave i jedinicama lokalne samouprave.
Po završetku osposobljavanja ročnici postaju dio pričuvnog sastava Oružanih snaga Republike Hrvatske, a oni koji to odluče mogu i nastaviti karijeru u Hrvatskoj vojsci.
