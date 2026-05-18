Habijanova poruka sucima: Bilo je dosta! Da se zbog nemara ugasi jedan mladi život...

Ministar pravosuđa Damir Habijan zatražio je izvanredni nadzor nad radom Općinskog suda u Šibeniku i Općinskog državnog odvjetništva u slučaju osumnjičenog ubojice Kristijana Aleksića, kojem ni nakon gotovo tri godine od podizanja optužnice za nezakonito posjedovanje oružja nije počelo suđenje.
"Očekujem da do kraja tjedna nadzor bude gotov, a ovisno o rezultatima nadzora, kao ministar zatražit ću stegovni postupak na Državnom sudbenom vijeću te pred Državnoodvjetničkim vijećem protiv onih koji su bili nadležni za postupanje u konkretnom predmetu", rekao je Habijan prije sjednice Predsjedništva i Nacionalnog odbora HDZ-a.
Habijan je istaknuo da ga je kao ministra pravosuđa šokiralo obrazloženje u kojem se navodi da predmet protiv Kristijana Aleksića nije bio hitan postupak, što je ocijenio skandaloznim budući se radi o osobi koja je ranije pravomoćno osuđena zbog teškog ubojstva i koja je osuđena zbog nanošenja ozljede tijekom izdržavanja zatvorske kazne te koja je 2020. prekršajno odgovarala za obiteljsko nasilje.
"Koristite alate"
"Mislim da je bilo dosta. Ako smo kao Vlada i kao Sabor postavili normativni okvir za najteža kaznena djela, onda je na pravosudnim dužnosnicima, sutkinjama i sucima da te alate koriste. Ovim putem ih pozivam da koriste te alate, a ne da nam se događaju slučajevi da se zbog nemara ugasi jedan mladi život", dodao je.
Ministar Habijan je naglasio i da je nedopustivo da se Aleksiću kao olakotna okolnost u predmetu zbog obiteljskog nasilja uzima njegova dosadašnja prekršajna neosuđivanost, dodajući da ne zna kako osoba koja je donijela takvu odluku više može biti u sustavu.
"Napravit ću sve da pravosudni dužnosnici - kojima smo povećali materijalna prava i plaće, dali normativni okvir i odobrili sva moguća zapošljavanja koja su tražili od resornog ministarstva - počnu raditi svoj posao. Ovo je zadnji put da se ovakvo nešto dogodilo", rekao je Habijan uputivši sućut obitelji i prijateljima ubijenog mladića.
Ministrica zdravstva Irena Hrstić rekla je da još uvijek nema sve informacije oko liječenja u zdravstvenom sustavu komentirajući na upit novinara postoje li mogući propusti unutar zdravstvenog sustava s obzirom na to da je osumnjičenom ubojici ranije naloženo psihijatrijsko liječenje.
Policajci su uhitili Kristijana Aleksića (50) u noći na ponedjeljak na prilazu Drnišu, nakon što je u subotu navečer ubio 19-godišnjaka koji mu je dostavljao pizzu.
Ravnatelj policije Nikola Milina ranije je kazao da Aleksić ima pet pravomoćnih presuda, među kojima je i ona za ubojstvo 22-godišnjakinje prije 32 godine. Policija je izvijestila da je Aleksić prijavljen 2023. Općinskom državnom odvjetništvu u Šibeniku zbog nedozvoljenog posjedovanja, izrade i nabavljanja oružja i eksplozivnih tvari.
