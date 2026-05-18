Načelnik Uprave za granice: Detektirat ćemo one kojima treba zaštita, a eliminirati krijumčare

Naš reporter Borna Šmer razgovarao je sa Zoranom Ničenom, načelnikom Uprave za granice u Ministarstvu unutrašnjih poslova.
U Rovinju su se na dvodnevnoj konferenciji okupili ministri unutarnjih poslova država članica Europske unije koje su ujedno i mediteranske zemlje. Raspravlja se, jasno, o sigurnosti Meditarana, a konferenciju je pratio danas kolega Borna Šmer i tim povodom razgovarao sa Zoranom Ničenom.
"Balkanska ruta uvijek je aktivna, nismo je niti u jednom trenutku prekinuli. I prije 2015. godine, kada je bio veliki imigracijski val, ta zapadna balkanska ruta funkcionirala je u smislu nezakonitih migracija", kazao je Zoran Ničeno.
"Veliki je pad tražitelja azila i na razini EU-a, ali interesantno je da od tih 4350 zahtjeva, samo 410 njih došlo u centre i podnijelo zahtjev za međunarodnom zaštitom. Što nam govori o velikom, nesrazmjernom broju pokušaja nezakonitih migranata da iskoriste sustav azila da bi išli u države članice u koje žele ići", dodao je.
"Danas razgovaramo o tome kako podignuti sigurnost, kako implementirati pakt o migracijama i azilu, koji mijenja upravo taj dio: korištenje rute i pravila azila u svrhe koje nisu pružanje međunarodne zaštite onima kojima to treba", kaže Ničeno.
"Mi smo se kroz izmjene propisa koncentrirali na pružanje pomoći onima koji to trebaju. Cjelokupni proces se sastoji od tri dijela. Dubinska provjera, procedura azila i poseban dio za povratak tih ljudi, ako ne ispunjavaju uvjete za azil. Na taj način ćemo detektirati one kojima međunarodna zaštita treba, a eliminirati krijumčare i cijeli biznis koji stoji iza toga da se jadni ljude vode ne bi li se u ciljanoj zemlji iskorištavali."
Ukratko je i opisao proceduru primjene pravila:
"Dubinsku provjeru obavlja policija, to je na neki način već sad ustanovljeno, imamo centar za registracije. Razlika je što će od sada tu biti uključeno zdravstvo, socijala, nevladine organizacije koje žele pratiti taj proces itd."
"U drugom dijelu, kolege iz azila, isto iz MUP-a, provodit će taj kompleksni posao ispitivanja potreba za azilom. Ako nema te potrebe, taj dio povratka ponovno radi policija. Mi smo u tome jako dobri. Radimo dosta i s Frontexom, oko prisilnog i dobrovoljnog povratka. Mislim da smo spremni u svim segmentima", kaže Ničeno.
