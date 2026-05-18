Načelnik Uprave za granice: Detektirat ćemo one kojima treba zaštita, a eliminirati krijumčare

"Mi smo se kroz izmjene propisa koncentrirali na pružanje pomoći onima koji to trebaju. Cjelokupni proces se sastoji od tri dijela. Dubinska provjera, procedura azila i poseban dio za povratak tih ljudi, ako ne ispunjavaju uvjete za azil. Na taj način ćemo detektirati one kojima međunarodna zaštita treba, a eliminirati krijumčare i cijeli biznis koji stoji iza toga da se jadni ljude vode ne bi li se u ciljanoj zemlji iskorištavali."