Pucnjava u Turskoj: Naoružani 17-godišnjak ubio najmanje četiri osobe, više ih je ranjeno

Naoružani napadač otvorio je vatru na jugu Turske, ubivši četiri osobe i ranivši osam, prenosi BBC lokalne medije.
Smrtonosni incident dogodio se u okrugu Tarsus, u pokrajini Mersin, navode turske novine Hurriyet i CNN Türk.
Pucnjava je navodno započela u restoranu, a osumnjičenik je potom pobjegao u automobilu.
Policija je, uz podršku helikoptera, pokrenula veliku operaciju lova na napadača, za kojeg se navodi da je 17-godišnji mladić.
Turski mediji izvještavaju da su dvije osobe ubijene u restoranu, a vjeruje se da je riječ o vlasniku i zaposleniku.
Naoružani napadač je zatim nastavio pucati, ubivši vozača kamiona i pastira koji je u blizini izveo ovce na ispašu.
Motivi osumnjičenika još uvijek nisu poznati.
