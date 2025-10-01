U Hrvatskoj će se obučavati Frontex?

Državna tajnica MUP-a Irena Petrijevčanin izjavila je u srijedu kako je moguće da Hrvatska bude i obučni centar Frontexa, agencije EU za sigurnost vanjske granice, jer je na razini Unije zaključeno da je hrvatska policija postigla dobar balans zaštite ljudskih prava i zaštite granica EU.
Oglas
Hrvatska godinama radi pritisak na Frontex
Hrvatska, rekla je Petrijevčanin u Hrvatskom saboru, godinama "radi pritisak“ da Frontex dođe na vanjsku granicu EU, i to je sada urodilo plodom, prvi put na vanjskoj granici prema BiH imamo 150 djelatnika te agencije, a toliko će ih biti i prema Srbiji.
Naglasila je kako će to hrvatskoj policiji, koja je stanje sigurnosti na granici, držala pod nadzorom, olakšati rad, te izvijestila kako je u pripremi mogućnost da Hrvatska bude i Frontexov obučni centar.
U sklopu izmjena Zakona o nadzoru državne granice
Državna tajnica to je izjavila predstavljajući Saboru izmjene Zakona o nadzoru državne granice, o kojima će raspravu nastaviti u četvrtak, a koje propisuju kako Vlada, na prijedlog ministra unutarnjih poslova, može donijeti odluku o privremenom ponovnom uvođenju nadzora na unutarnjim granicama, a MUP onda o tome podnosi izvješće Europskom parlamentu i vijeću.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas