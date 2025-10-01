Oglas

"Mogućnost u pripremi"

U Hrvatskoj će se obučavati Frontex?

author
Hina
|
01. lis. 2025. 22:40
Frontex
NIKOLAY DOYCHINOV / AFP

Državna tajnica MUP-a Irena Petrijevčanin izjavila je u srijedu kako je moguće da Hrvatska bude i obučni centar Frontexa, agencije EU za sigurnost vanjske granice, jer je na razini Unije zaključeno da je hrvatska policija postigla dobar balans zaštite ljudskih prava i zaštite granica EU.

Hrvatska godinama radi pritisak na Frontex

Hrvatska, rekla je Petrijevčanin u Hrvatskom saboru, godinama "radi pritisak“ da Frontex dođe na vanjsku granicu EU, i to je sada urodilo plodom, prvi put na vanjskoj granici prema BiH imamo 150 djelatnika te agencije, a toliko će ih biti i prema Srbiji.

Naglasila je kako će to hrvatskoj policiji, koja je stanje sigurnosti na granici, držala pod nadzorom, olakšati rad, te izvijestila kako je u pripremi mogućnost da Hrvatska bude i Frontexov obučni centar.

U sklopu izmjena Zakona o nadzoru državne granice

Državna tajnica to je izjavila predstavljajući Saboru izmjene Zakona o nadzoru državne granice, o kojima će raspravu nastaviti u četvrtak, a koje propisuju kako Vlada, na prijedlog ministra unutarnjih poslova, može donijeti odluku o privremenom ponovnom uvođenju nadzora na unutarnjim granicama, a MUP onda o tome podnosi izvješće Europskom parlamentu i vijeću.

Teme
Irena Petrijevčanin frontex granica migracije zakon o nadzoru državne granice zaštita granice

Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

