U Hrvatskoj će se obučavati Frontex?

Državna tajnica to je izjavila predstavljajući Saboru izmjene Zakona o nadzoru državne granice, o kojima će raspravu nastaviti u četvrtak, a koje propisuju kako Vlada, na prijedlog ministra unutarnjih poslova, može donijeti odluku o privremenom ponovnom uvođenju nadzora na unutarnjim granicama, a MUP onda o tome podnosi izvješće Europskom parlamentu i vijeću.