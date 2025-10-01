Blokirana američka vlada: "Imamo luđaka na vlasti!"

Američka vlada u srijedu je obustavila velik dio svojih operacija pošto su duboke stranačke podjele spriječile Kongres i Bijelu kuću da postignu dogovor o proračunu, što bi moglo značiti dugu i iscrpljujuću blokadu koja bi mogla dovesti do gubitka tisuća saveznih radnih mjesta.
Blokada je počela nakon što je propalo glasanje u Senatu o planu financiranja savezne vlade, s 55 glasova za i 45 protiv. To znači da će američke vladine agencije morati prekinuti sve osim "bitnih" aktivnosti poput provođenja zakona počevši od srijede, što bi potencijalno moglo poremetiti sve - od zračnog prometa do mjesečnog izvješća o zaposlenosti, piše Reuters. Bilo je potrebno 60 glasova "za".
Republikanci i demokrati nisu pokazali nikakve znakove da mogu premostiti svoje podjele do roka u ponoć. Svaki sporazum morao bi odobriti i Zastupnički dom pod kontrolom republikanaca, koji nije u zasjedanju.
Trump dolio ulje na vatru
Američki proračunski zastoji postali su rutinski jer je nacionalna politika postala disfunkcionalnija. Ovoga puta, demokrati su inzistirali da svaki zakon o potrošnji sadrži dodatne subvencije za zdravstvo, dok republikanci smatraju da se ta dva pitanja trebaju rješavati odvojeno.
Trump je samo dolio ulje na vatru. Uoči glasanja u utorak, zaprijetio je otkazivanjem programa koje podržavaju demokrati i otpuštanjem više saveznih službenika.
"Otpustit ćemo mnogo ljudi", rekao je Trump novinarima. "Bit će to demokrati", dodao je.
Na pitanje je li zabrinut zbog moguće trajne štete, demokratski senator Sheldon Whitehouse rekao je za CNN: „Naravno, tko ne bi bio? Imamo luđaka na vlasti.“ Rekao je i da je sad ključna zadaća demokrata „osigurati da Trump snosi punu odgovornost i da plati političku cijenu za sve ovo.“
Više od 11.000 zaposlenika bit će otpušteno ili suspendirano
Američko ministarstvo prometa priopćilo je u utorak da će više od 11.000 zaposlenika Federalne uprave za zrakoplovstvo, što je otprilike četvrtina osoblja, biti suspendirano ili otpušteno ako se obustavi državno financiranje.
Američke zrakoplovne tvrtke upozorile su da bi djelomična blokada savezne vlade u ponoć po lokalnom vremenu moglo opteretiti američko zrakoplovstvo i usporiti letove zato što bi kontrolori leta i sigurnosni službenici bili prisiljeni raditi bez plaće, a i druge funkcije bi bile obustavljene.
S ciljem očuvanja sigurnosti neba, više od 13.000 trenutnih kontrolora leta morat će nastaviti raditi, ali neće biti plaćeni dok se ne okonča blokada, priopćila je FAA.
Koliko su trajale prijašnje obustave rada vlade?
BBC podsjeća da je ovo prva obustava rada vlade od 2018. godine, a nesuštinski zaposlenici bit će poslani na neplaćeni dopust.
Obustave rada vlade u SAD-u postaju sve češće, a tijekom prvog predsjedničkog mandata Donalda Trumpa dogodile su se tri takva slučaja. Među njima je bila i najduža obustava u američkoj povijesti, koja je trajala 35 dana.
Prije Trumpa, Bill Clinton držao je prethodni rekord s obustavom rada koja je trajala 21 dan 1995. godine, pred kraj njegova prvog predsjedničkog mandata. Republikanci su tada osvojili kontrolu i nad Zastupničkim domom i nad Senatom na polovici Clintonova mandata te su željeli usvojiti proračun koji je, između ostalog, ograničavao potrošnju za Medicare.
Slično tome, Barack Obama suočio se s obustavom od 16 dana 2013. godine zbog prijedloga zakona o zdravstvenoj skrbi.
Ronald Reagan, republikanski predsjednik, imao je najviše obustava tijekom svog predsjedništva – zabilježeno ih je osam tijekom njegova dva mandata u 1980-ima. Međutim, sve su bile relativno kratke – najduži prekid financiranja trajao je svega tri dana.
