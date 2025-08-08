U Hrvatskoj najezda opasnog kukca, stanje je alarmantno: "Na mjestu ugriza ostaju tri ožiljka"

U Hrvatskoj je najezda stršljena, a struka upozorava da je stanje alarmantno i gore nego proteklih godina. Ljudi ih nerijetko zamijene za ose.
I ovoga ljeta pojavila su se gnijezda stršljena i to više nego ikad prije. Struka kaže da u nekim regijama na jednu pčelu, koju nerijetko napada i jede, ima jedan i pol stršljen. Pomno biraju gdje će napraviti gnijezda.
"Vikendaši koji dolaze, odnosno turisti koji imaju vikendice u Istri, često zateknu takvo mjesto", rekao je Nediljko Landeka iz istarskog Zavod za javno zdravstvo.
Ako vas ubode, može doći do komplikacija i alergijske reakcije. Ona blaža mogu se liječiti hladnim oblozima, ali ima i težih slučajeva, izvijestio je Dnevnik.hr.
"U tim slučajevima one se očituju otežanim disanjem. Pacijenti svakako, ako nakon uboda insekta osjete otežano disanje, promuklost, svakako neka se jave na 114", upozorila je doktorica medicine Dora Petričević.
"Kao prvo, to je jaka bol. Stršljen u isto vrijeme i grize i bode jer ima jake čeljusti tako da najčešće na mjestu ugriza ostaju tri ožiljka. Nije rijedak slučaj da se smrtni ishod dogodi", dodala je.
