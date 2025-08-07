Puhovski o mimohodu: Samo je Gotovina spomenuo ovo, interesantno

"Kako se to događalo? Ljudi su nakon vojske dolazili u pljačku, uvjereni da su svi otišli u Srbiju. I onda bi u noći pljačkali i u panici upucali starce koji bi se probudili. Ja sam tada rekao: moj glavni argument je to što je Republika Srpska Krajina, uz NDH, najgori režim koji je ikada postojao na ovom području po pitanju ljudskih prava. To je za mene argument za opravdanje akcije. Bilo nam je važno da govorimo o ljudskim pravima. To je bio režim koji nije imao pravosuđe, policija je bila privatizirana, školski sustav nije funkcionirao, ljude su ubijali po selima, kako se tko sjetio. I Srbi Srbe", kaže Puhovski.