U padu zrakoplova u SAD-u poginuli pilot i 11 padobranaca

Zrakoplov je upravo bio poletio oko 11.20 sati po lokalnom vremenu, no nije uspio dosegnuti potrebnu visinu. Nakon toga naglo je skrenuo ulijevo i srušio se oko 300 metara od uzletno-sletne staze, rekao je za CNN Dennis Jacobs, privremeni upravitelj zračne luke i direktor službe za hitne situacije okruga Bates.