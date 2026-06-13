Deset gradova s najjeftinijim hotelima s pet zvjezdica: Luksuz za manje od 100 eura po noći

Analiza pokazuje da putnici mogu uštedjeti i do 26 posto ako hotelsku sobu rezerviraju bliže datumu putovanja – idealno otprilike tjedan dana prije polaska. Također, smještaj je u pravilu povoljniji ako se u hotel prijavite nedjeljom umjesto petkom ili subotom, dok se siječanj pokazao kao najjeftiniji mjesec za putovanja.