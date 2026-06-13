na popisu i zagreb
Deset gradova s najjeftinijim hotelima s pet zvjezdica: Luksuz za manje od 100 eura po noći
Platforma Hotels.com objavila je svoj Hotel Price Index, odnosno izvješće o cijenama hotela za 2026. godinu, temeljeno na podacima više od 11.000 ispitanih putnika te informacijama iz vlastitog sustava rezervacija.
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Analiza pokazuje da putnici mogu uštedjeti i do 26 posto ako hotelsku sobu rezerviraju bliže datumu putovanja – idealno otprilike tjedan dana prije polaska. Također, smještaj je u pravilu povoljniji ako se u hotel prijavite nedjeljom umjesto petkom ili subotom, dok se siječanj pokazao kao najjeftiniji mjesec za putovanja.
"Putnici možda osjećaju pritisak na svoje budžete, ali postaju sve snalažljiviji", rekla je Melanie Fish, stručnjakinja za putovanja i glasnogovornica Hotels.com-a.
"Vidimo da mogu uštedjeti i do 26 posto ako rezerviraju bliže datumu putovanja, započnu boravak nedjeljom ili odaberu destinacije u kojima hoteli s pet zvjezdica nude odličan omjer cijene i kvalitete. Ovoga ljeta način rezervacije jednako je važan kao i sama destinacija", prenosi Daily Mail.
Prema izvješću, Hotels.com izdvojio je deset gradova u kojima se može odsjesti u luksuznim hotelima za manje od 232 eura po noći.
Nha Trang najpovoljniji, na listi i Zagreb
Najjeftinija destinacija među analiziranim gradovima je Nha Trang u Vijetnamu, gdje prosječna cijena noćenja u hotelu s pet zvjezdica iznosi oko 82 eura.
Na drugom i trećem mjestu nalaze se Saragossa u Španjolskoj i Wrocław u Poljskoj, gdje luksuzni smještaj stoji oko 140 eura.
Na listi se nalaze i glavni gradovi Hrvatske i Albanije. U Zagrebu i Tirani prosječno noćenje u hotelu s pet zvjezdica iznosi oko 150 eura.
Najpovoljniji gradovi za hotele s pet zvjezdica
- Nha Trang, Vijetnam – oko 82 eura
- Saragossa, Španjolska – oko 140 eura
- Wrocław, Poljska – oko 140 eura
- Tirana, Albanija – oko 150 eura
- Riga, Latvija – oko 150 eura
- Zagreb, Hrvatska – oko 150 eura
- Sofija, Bugarska – oko 156 eura
- Heraklion, Kreta, Grčka – oko 156 eura
- Tallinn, Estonija – oko 162 eura
- Santo Domingo, Dominikanska Republika – oko 162 eura
Kako dodatno uštedjeti na luksuznom smještaju?
Stručnjaci Hotels.com-a ističu da se kod rezervacije luksuznih hotela isplati određena doza fleksibilnosti i spontanosti.
Njihovi ključni savjeti:
- Rezervacija manje od sedam dana prije putovanja može donijeti prosječnu uštedu od 26 posto u odnosu na rezervaciju napravljenu više od četiri mjeseca unaprijed.
- Dolazak u hotel nedjeljom umjesto subotom može smanjiti troškove za oko 14 posto, jer je subota najčešće najskuplji dan za noćenje.
- Za najveće uštede preporučuje se putovanje u siječnju, koji se pokazao kao najpovoljniji mjesec za hotelski smještaj.
- Ako putujete unutar vlastite zemlje, izbjegavajte drugi tjedan srpnja jer tada cijene hotela tradicionalno dosežu godišnji maksimum.
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