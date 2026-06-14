DNK iz 2.000 godina starih sjemenki grožđa otkriva podrijetlo modernog vinarstva

Do otkrića je došlo na arheološkom nalazištu Cetamura del Chianti, smještenom na brežuljku u Toskani. Na tom su području prije dolaska Rimljana živjeli Etruščani, a kasnije srednjovjekovni stanovnici Italije. Ljudi koji su ondje živjeli između 300. godine prije Krista i 300. godine poslije Krista bacali su koštice grožđa u duboke bunare, gdje su se očuvale u mulju bez kisika.