Britanska kraljevska obitelj dobila je novu članicu - tko je ona?

Ubrzo su se počeli javno pojavljivati zajedno na raznim društvenim događajima. U lipnju su bili gosti kralja Charlesa i kraljice Camille. Par je sudjelovao i u tradicionalnoj povorci kočija kraljevske obitelji, a prošli su mjesec bili i na dobrotvornim polo utakmicama u kojima je sudjelovao princ William te su sjedili u kraljevskoj loži na Wimbledonu.