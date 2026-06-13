Što vidjeti u Istri

Pazin je administrativno središte Istarske županije i prometno čvorište središnjeg dijela poluotoka, no turisti ga često preskaču u korist obale. Pazinski kaštel prvi put se spominje 7. lipnja 983. godine u darovnici cara Otona II., kojom je predan porečkome biskupu. Od dvanaestog stoljeća njime upravljaju Gorički grofovi, a od 1374. Habsburgovci, koji iz njega nadziru Pazinsku knežiju. Danas je to najveća i najbolje sačuvana srednjovjekovna utvrda u Istri, a unutar zidina nalaze se Etnografski muzej Istre i Muzej grada Pazina. Pod njim se otvara Pazinska jama, ponor koji je Julesa Vernea nadahnuo na radnju romana Mathias Sandorf. Pazinjani svakog prvog utorka u mjesecu drže tradicionalnu tržnicu koja u grad privlači kupce iz cijele središnje Istre .