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Pesticidi u omiljenom voću: Maline ispale s popisa "prljavih 12"
Bobičasto voće prepuno je antioksidansa, vlakana i vitamina C, što sugerira da ih je korisno jesti, zar ne? Nažalost, stvari ipak nisu tako jednostavne.
O čemu se točno radi? Kupine i jagode, zajedno s vrlo popularnim borovnicama, nalaze na popisu "Prljavih dvanaest" (Dirty Dozen), odnosno među voćem i povrćem s najvećim količinama ostataka pesticida uzgojenima u Sjedinjenim Američkim Državama, piše CNN.
Na popisu se nalaze i trešnje, jabuke, kruške, grožđe, breskve, nektarine te lisnato povrće poput kelja i špinata. Tijekom godina poredak se može mijenjati, ali omiljene bobice gotovo redovito ostaju na tom popisu.
Postoji ipak jedna dobra vijest - maline. Djelomično zbog načina uzgoja, maline se ne nalaze na popisu za 2026. godinu. Štoviše, mnogo su bliže EWG-ovoj skupini "Čistih petnaest" (Clean Fifteen), koja obuhvaća voće i povrće s najmanje pesticida. Maline su na toj ljestvici zauzele 22. mjesto, prenosi CNN.
EWG svoje ocjene temelji na testiranjima američkog Ministarstva poljoprivrede (USDA). Većina razina pesticida koje je USDA pronašla nalazi se ispod graničnih vrijednosti koje je postavila Američka agencija za zaštitu okoliša (EPA). Međutim, kritičari, među kojima je i Američka akademija za pedijatriju (AAP), tvrde da su te granice previsoke te da ne uzimaju u obzir zdravstvene posljedice dugotrajne i kumulativne izloženosti različitim pesticidima.
Savez za hranu i poljoprivredu (Alliance for Food and Farming), koji predstavlja proizvođače konvencionalnog i organskog voća i povrća, poručio je za CNN da "sama prisutnost ostataka pesticida ne znači automatski da je nešto nesigurno. EPA postavlja granice koje već uključuju vrlo velike sigurnosne margine za zaštitu dojenčadi i djece."
Mogu se ukloniti samo pesticidi na površini
Mnoge takozvane kontaktne pesticide koji ostaju na površini voća i povrća moguće je učinkovito ukloniti pranjem, kaže Peng Gao, docent za okolišno zdravlje i ekspozomiku na Harvard T.H. Chan School of Public Health u Bostonu.
Međutim, sistemični pesticidi, koji se apsorbiraju kroz korijenje i lišće biljke, postaju sastavni dio ploda i ne mogu se isprati, objasnio je Gao u e-mailu. Stoga je najbolja opcija za one koji si to mogu priuštiti kupnja organskih verzija proizvoda koji sadrže najviše pesticida, uključujući bobičasto voće.
U organskoj poljoprivredi zabranjena je većina sintetskih pesticida pa proizvođači uglavnom koriste prirodne alternative, poput minerala i biljnih ekstrakata. Ipak, organski nasadi ponekad mogu biti kontaminirani pesticidima koje vjetar ili oborinske vode donesu sa susjednih gospodarstava, što može dovesti i do gubitka certifikata.
Unatoč tome, istraživanja pokazuju da su se razine pesticida u organizmu ljudi koji su počeli jesti više organske hrane smanjile i do 95 posto u samo nekoliko dana. Stručnjaci smatraju da prehrana djeteta organskom hranom od najranije dobi može značajno smanjiti rizike.
Prednosti pranja sodom bikarbonom
Ako si ne možete priuštiti organsku hranu, razine kontaktnih pesticida na bobičastom voću i drugim namirnicama ipak se mogu smanjiti kratkim namakanjem u otopini sode bikarbone ili octa, ali ne u oba sredstva istodobno. To proizlazi iz recenziranog izvješća koje su u travnju objavili znanstvenici EWG-a.
Kod bobičastog voća dovoljno je namakanje od jedne do dvije minute jer plodovi sadrže mnogo vode i imaju tanku kožicu koja lako upija otopine, kaže Gao. Dodaje da ih treba prati neposredno prije konzumacije jer pranje i kasnije skladištenje ubrzavaju kvarenje.
Ako se koristi ocat, preporučuje se omjer jednog dijela običnog bijelog octa i tri do četiri dijela vode. Osim bobičastog voća, većina drugog voća i povrća može se namakati pet do deset minuta. Bobičasto voće ponovno ne bi trebalo ostajati u otopini dulje od jedne do dvije minute.
Nakon toga plodove treba pažljivo izvaditi iz posude, a ne izlijevati zajedno s vodom kako bi prljavština ostala na dnu. Potom ih treba dobro isprati pod mlazom hladne vode i odmah osušiti kako ne bi došlo do promjene okusa i teksture.
Kako najbolje oprati kupine
Najnoviji podaci USDA-e iz 2024. pokazali su da je 885 uzoraka neorganskih kupina sadržavalo u prosjeku četiri ostatka pesticida, dok je u jednom uzorku pronađeno čak 14 različitih pesticida.
Sintetski piretroidni insekticid cipermetrin, koji EPA smatra mogućim ljudskim kancerogenom, otkriven je na gotovo polovici svih uzoraka. Drugi piretroid, bifentrin, za koji EPA tvrdi da je siguran pri uobičajenim razinama uporabe, pronađen je u 30 posto uzoraka kupina. No bifentrin je istodobno i PFAS pesticid, što otvara dodatna zdravstvena pitanja.
PFAS spojevi, razvijeni još 1940-ih godina kako bi proizvodi bili otporni na lijepljenje, mrlje i vodu, povezani su s rakom, pretilošću, bolestima štitnjače, povišenim kolesterolom, smanjenom plodnošću, oštećenjima jetre, hormonalnim poremećajima i slabljenjem imunološkog sustava.
Poznato je da piretroidni insekticidi prolaze kroz posteljicu te su povezani s poremećajima ponašanja i pažnje kod djece. Cipermetrin također narušava rad hormona štitnjače, koji su ključni za razvoj mozga.
Malation je pronađen na 14 posto uzoraka kupina. Riječ je o organofosfatnom pesticidu koji ometa normalan rad živčanog sustava kod insekata i ljudi te se povezuje s neurološkim poremećajima u razvoju.
Dobra je vijest da se malation i piretroidi uglavnom nalaze na površini ploda pa se mogu ukloniti pranjem. Preporuča se uranjanje kupina na 30 do 60 sekundi u otopinu od jedan posto sode bikarbone, odnosno jednu čajnu žličicu sode na dvije šalice hladne vode, nakon čega slijedi temeljito ispiranje i sušenje.
Nažalost, na tri posto uzoraka pronađena su i dva vrlo toksična sistemična pesticida, metamidofos i acefat. Metamidofos je snažan neurotoksin zabranjen u SAD-u od 2009. godine, ali se još može pojaviti na uvezenim proizvodima. EPA poduzima slične mjere i protiv acefata, koji se tijekom razgradnje pretvara u metamidofos.
USDA je utvrdila da su se ta dva pesticida nalazila isključivo na kupinama uvezenima iz Meksika. Izloženost se može izbjeći kupnjom organskih ili američkih kupina, kaže Gao.
Kako najbolje oprati borovnice
Borovnice predstavljaju poseban problem. Dva najčešće pronađena ostatka pesticida, boskalid i acetamiprid, sistemični su pesticidi koji se apsorbiraju u biljno tkivo pa ih nije moguće ukloniti pranjem.
Boskalid je pronađen na 46 posto uzoraka, a acetamiprid na 36 posto.
Acetamiprid pripada skupini neonikotinoida, kemikalija razvijenih prema uzoru na nikotin, koji se još od 17. stoljeća koristio kao otrov za štakore i insekticid. Djeluje na živčani sustav insekata uzrokujući paralizu i smrt. Pokusi na životinjama pokazali su neurotoksične učinke na potomstvo.
Europska agencija za sigurnost hrane (EFSA) 2024. godine pozvala je na petostruko smanjenje dopuštene dnevne izloženosti acetamipridu, s 0,025 na 0,005 miligrama po kilogramu tjelesne težine dnevno. EPA i dalje smatra da su postojeće granice sigurne.
Boskalid je fungicid za koji postoji sumnja da djeluje kao endokrini disruptor i da može biti kancerogen, iako nema dovoljno dokaza za konačnu procjenu rizika za ljude. EFSA trenutačno preispituje njegov status.
Na borovnicama su pronađeni i kontaktni pesticidi poput cipermetrina, bifentrina te organofosfata fosmeta i malationa.
Još jedan sistemični neonikotinoid, imidakloprid, pronađen je na 14 posto uzoraka, no stručnjaci smatraju da su sadašnje sigurnosne granice dovoljne.
Gao preporučuje da se borovnice namaču nešto dulje nego kupine, jednu do dvije minute, jer imaju čvršću kožicu. Nakon toga treba ih dobro isprati i osušiti.
Za obitelji koje su posebno zabrinute zbog acetamiprida, praktična rješenja su kupnja organskih borovnica ili divljih niskih borovnica koje se uglavnom prskaju manje od kultiviranih sorti.
Kako najbolje oprati jagode
USDA-ina testiranja koja je analizirao EWG pokazala su da je fungicid karbendazim pronađen na više od 16 posto uzoraka jagoda, dok je bifentrin pronađen na 29 posto uzoraka.
Karbendazim je u Europskoj uniji zabranjen zbog toksičnih učinaka na reproduktivni sustav i razvoj te je, prema Gaou, među zabrinjavajućim spojevima koji se nalaze na jagodama. Djelomično je sistemičan pa se samo dio koji ostaje na površini može ukloniti pranjem.
Jagode su izložene i drugim fungicidima koji izazivaju zabrinutost. Jedan od njih je boskalid, a drugi fludioksonil, sistemični PFAS pesticid koji se na plodove nanosi nakon berbe kako bi se spriječio razvoj plijesni. U laboratorijskim pokusima taj je spoj ubijao ljudske stanice i oštećivao DNK.
Europska agencija za sigurnost hrane smatra fludioksonil endokrinim disruptorom koji je kod životinja pokazao štetne učinke na reproduktivni sustav.
Istraga EWG-a iz ožujka 2025. pokazala je da su najveće koncentracije fludioksonila pronađene na limunima, a zatim na breskvama, nektarinama, kruškama, šljivama, borovnicama i marelicama. Prema podacima USDA-e, pronađen je na 90 posto testiranih uzoraka nektarina, bresaka i šljiva.
EPA je u odgovoru za CNN poručila da fungicidi poput fludioksonila pomažu održavanju sigurnosti, dostupnosti i pristupačnosti američke opskrbe hranom te da se svaki pesticid procjenjuje prema najvišim znanstvenim standardima.
Soda bikarbona ne razgrađuje fludioksonil, već može ukloniti samo dio koji se nalazi na površini ploda. Gao stoga preporučuje da se jagode ne namaču, nego samo kratko urone u otopinu sode bikarbone na 30 do 60 sekundi, dobro isperu hladnom vodom i odmah osuše.
Zelene peteljke treba ukloniti tek nakon pranja jer rezanjem prije pranja nastaje otvor kroz koji otopina i ostaci pesticida mogu prodrijeti u plod.
Kako najbolje oprati maline
Kada se pesticidi pronađu na malinama, najčešće pripadaju istim skupinama kao i na drugom bobičastom voću, odnosno piretroidima, organofosfatima i neonikotinoidima, kaže Gao.
Ključna razlika nije u vrsti pesticida nego u učestalosti njihove pojave. Ostaci pesticida jednostavno se rjeđe nalaze na malinama.
Zbog toga su maline razuman izbor za djecu koja vole bobičasto voće, a čiji roditelji žele smanjiti izloženost pesticidima.
Maline se peru na isti način kao i drugo osjetljivo bobičasto voće: kratkim uranjanjem od 30 do 60 sekundi u otopinu sode bikarbone, laganim ispiranjem pod mlazom hladne vode i pažljivim sušenjem.
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