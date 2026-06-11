Pesticidi u omiljenom voću: Maline ispale s popisa "prljavih 12"

EWG svoje ocjene temelji na testiranjima američkog Ministarstva poljoprivrede (USDA). Većina razina pesticida koje je USDA pronašla nalazi se ispod graničnih vrijednosti koje je postavila Američka agencija za zaštitu okoliša (EPA). Međutim, kritičari, među kojima je i Američka akademija za pedijatriju (AAP), tvrde da su te granice previsoke te da ne uzimaju u obzir zdravstvene posljedice dugotrajne i kumulativne izloženosti različitim pesticidima.