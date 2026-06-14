Trump Putinu poručio da je spreman pomoći u okončanju rata u Ukrajini

"Kad je riječ o ukrajinskom sukobu, Donald Trump ponovno je naglasio da je prekid neprijateljstava od presudne važnosti", rekao je Ušakov novinarima. "Kazao je da je spreman djelovati zajedno s europskim partnerima i Kijevom, uključujući i razgovore na summitu skupine G7", dodao je Ušakov, misleći na ovotjedni sastanak najrazvijenijih industrijskih zemalja u Francuskoj.