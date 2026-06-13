kao iz restorana
Evo što su naše bake stavljale u salatu od rajčice i krastavca: Zbog ovog sastojka bila je neusporedivo ukusnija
Kad se salata od rajčice i krastavca pripremi kako treba, ništa drugo nije potrebno.
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Uz obiteljski ručak, koji je najčešće uključivao domaću juhu, kuhano jelo ili krumpir s mesom, salata od rajčice i krastavca tijekom ljeta bila je nezaobilazna u jugoslavenskim kućanstvima. Gotovo da nije bilo stola na kojem se nije našla ova osvježavajuća kombinacija.
Ipak, iskusne domaćice imale su svoje male tajne trikove kojima su običan obrok pretvarale u pravi gastronomski užitak.
Restoranski štih na vašem stolu
Mnoge domaćice u zdjelu su obavezno dodavale crveni luk narezan na tanke kolutiće jer je upravo on davao onaj poznati restoranski štih. No ono što salati zaista daje poseban i pun okus jest malo češnjaka, piše krstarica.com.
Jedan ili pola režnja sitno nasjeckanog češnjaka u salati od rajčice i krastavca čini veliku razliku jer dodatno naglašava aromu povrća. Kada se tome doda kvalitetno domaće ulje, dobiva se ona poznata „moča” na dnu tanjura koju smo svi voljeli pokupiti kruhom.
Tajna kremaste teksture
U mnogim domovima, postojao je trik za kremastiju verziju salate. Žličica kiselog mlijeka ili vrhnja preko salate davala je potpuno drukčiju, blažu notu. Tako se ublažavala kiselost rajčice i stvarao lagani preljev idealan za vruće ljetne dane.
Evo što je ovu salatu podizalo na višu razinu:
- crveni luk narezan na tanke kolutiće za dodatnu oštrinu
- sitno nasjeckani češnjak za intenzivniju aromu
- mliječni dodaci poput vrhnja ili kiselog mlijeka za kremastu notu
- svježe začinsko bilje poput peršina
- dobro ohlađena rajčica
Formula za pravi domaći okus
Ono što se danas često zanemaruje jest dodatak malo svježeg peršina ili prstohvata začina za pojačavanje okusa. Još jedna tajna krije se u dobro rashlađenoj rajčici jer hladno povrće iz vrta, kada se začini, daje onaj pravi domaći okus koji se teško može pronaći u modernim restoranima.
Ulje, malo začina, luk i ponekad vrhnje – to je bila formula za savršenu salatu od rajčice i krastavca.
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