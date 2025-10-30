U Hrvatsku stiže "ubojica cijena": Proizvodi manje od dva eura, evo o čemu je riječ

Nizozemski maloprodajni lanac Action, poznat po svom pristupu diskontnih cijena, uskoro dolazi u Hrvatsku. Ovaj lanac, s više od 3000 prodavaonica u 13 europskih zemalja, poznat je po širokom asortimanu od preko 6000 proizvoda, od kojih je čak dvije trećine dostupno za manje od 2 eura. Action je popularan i poznat po nadimku “ubojica cijena” zbog svoje poslovne filozofije koja se temelji na izuzetno povoljnim cijenama, piše Danica.hr.