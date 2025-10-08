“Preselio sam se iz Nizozemske u Hrvatsku 2020. i sljedeći mjesec se vraćam u Nizozemsku. Hrvatska je korumpirana, svi supermarketi mijenjaju cijene zajedno i nema slobodnog tržišta, a u zemljama EU je to zabranjeno!! To je kartel supermarketa!! To je kao južnoamerički kartel droge, ali legalno! U Nizozemskoj, ako supermarketi rade takvu prijevaru, svi vlasnici supermarketa idu u zatvor zbog ove kartelske prijevare!!”, iskreno će idući.