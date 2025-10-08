Abie Maxey, Filipinka koja trenutno živi u Zagrebu, nedavno je snimila kratki video na Instagramu i postavila pitanje koje je, čini se, pogodilo ravno u živac mnoge Hrvate.
Abie je snimila kratki video u kojem se obraća svojim pratiteljima, a ponajviše lokalnom stanovništvu. S tekstualnim natpisom "kako preživjeti Hrvatsku" i "gdje kupujete namirnice?", odmah je dala do znanja što je muči. U opisu objave bila je još direktnija: "Hej Hrvati, kako preživljavate Hrvatsku s vašim cijenama namirnica i mesa?? Gdje kupujete? Čini mi se da je Amerika jeftinija od ovoga".
Abie je dobila jednostavne preporuke, ali i sirove, necenzurirane i brutalno iskrene odgovore, prenosi Večernji list.
“Vjeruj mi, i mi želimo znati odgovor na to pitanje”, napisao je jedan korisnik, a drugi dodaje: “Žabac je obično dobar za snižene grickalice, osim toga Konzum, Kaufland ili Lidl, a možete kupovati i proizvode robne marke, jeftiniji su i doslovno isti. Iako su cijene svugdje užasne”.
“Neki ljudi idu u Bosnu ili Sloveniju po namirnice, a mnogi imaju rođake koji žive u selu ili se bave poljoprivredom ili se sami bave njome, pa ako je moguće, kupuju od njih”, piše još jedan. “U Sloveniji”, kratko odgovara iduća korisnica. “Eurospin je prilično jeftin”, dodaje jedna.
“Jedemo kod svojih roditelja”, piše sljedeća. “Nismo trebali prijeći s kune na euro. Od tada je sve preskupo”, dodaje jedan korisnik, a još jedan se slaže: “Da, cijene su nebulozne otkad je euro stigao u našu zemlju”.
“Preselio sam se iz Nizozemske u Hrvatsku 2020. i sljedeći mjesec se vraćam u Nizozemsku. Hrvatska je korumpirana, svi supermarketi mijenjaju cijene zajedno i nema slobodnog tržišta, a u zemljama EU je to zabranjeno!! To je kartel supermarketa!! To je kao južnoamerički kartel droge, ali legalno! U Nizozemskoj, ako supermarketi rade takvu prijevaru, svi vlasnici supermarketa idu u zatvor zbog ove kartelske prijevare!!”, iskreno će idući.
“Dobrodošla u Hrvatsku! Najviši porezi na hranu u EU. Isprobajte aplikaciju koja prati cijene i idite u trgovine u skladu s tim. Ako ste u Zagrebu, isprobajte Žabac. Inače: planiranje, planiranje, planiranje…”, glasi još jedan komentar. “Prije EU, Hrvatska je hranila cijelu Jugoslaviju, ali sada uvozi većinu hrane, posebno meso”, piše idući.
“Kako preživjeti??? Hm, da vidimo... Prvo, imaš obitelj s dva primanja. Onda, ako imaš sreće, ne plaćaš stanarinu ili plaćaš 450-500 eura. Kupuješ kad je na sniženju ili ideš u Sloveniju/Italiju/Bosnu i Hercegovinu... A nakon što platiš račune, trebala bi imati dovoljno novaca za barem tjedan dana. Ili radiš kao gotovo svi Hrvati, živiš na dug s kreditnim karticama”.
