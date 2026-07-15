Zagreb postavlja polupodzemne spremnike na još 350 lokacija

Dosad je u Zagrebu ugrađen ukupno 531 polupodzemni spremnik na 177 lokacija, dok su radovi trenutno u tijeku na još 25 lokacija. Najviše ih je postavljeno u Novom Zagrebu – istok gdje se nalazi 87 spremnika na 29 lokacija. Slijedi Trešnjevka – jug sa 78 spremnika na 26 lokacija, Sesvete i Novi Zagreb - zapad s po 75 spremnika na 25 lokacija te Stenjevec sa 63 spremnika na 21 lokaciji.