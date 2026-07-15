više od 1000
Zagreb postavlja polupodzemne spremnike na još 350 lokacija
Grad Zagreb pokrenuo je javnu nabavu za postavljanje novih polupodzemnih spremnika, njih više od 1000, na još 350 lokacija, priopćili su u srijedu iz Grada.
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Na svakoj od planiranih lokacija bit će ugrađena po tri polupodzemna spremnika – za papir, plastiku i staklo – a radovima će se, gdje bude potrebno, urediti i pješački pristupi kako bi spremnici bili lako dostupni svim korisnicima. Procijenjena vrijednost nabave iznosi 3,5 milijuna eura bez PDV-a, stoji u priopćenju Grada Zagreba.
„Ugradnjom polupodzemnih spremnika podižemo standard komunalne usluge i razinu uređenosti javnog prostora", istaknuo je Tomislav Tomašević, gradonačelnik Grada Zagreba.
Spremnici za papir i plastiku zapremnine su pet kubičnih metara, što znači da jedan takav spremnik zamjenjuje pet klasičnih kontejnera od 1.100 litara, dok spremnik za staklo zamjenjuje tri. Umjesto nekadašnjeg niza od 13 glomaznih kontejnera koji su narušavali vizuru naselja i stvarali nered, sada imamo tri spremnika koji zauzimaju znatno manje prostora i bolje se uklapaju u okoliš, dodao je Tomašević.
Dosad je u Zagrebu ugrađen ukupno 531 polupodzemni spremnik na 177 lokacija, dok su radovi trenutno u tijeku na još 25 lokacija. Najviše ih je postavljeno u Novom Zagrebu – istok gdje se nalazi 87 spremnika na 29 lokacija. Slijedi Trešnjevka – jug sa 78 spremnika na 26 lokacija, Sesvete i Novi Zagreb - zapad s po 75 spremnika na 25 lokacija te Stenjevec sa 63 spremnika na 21 lokaciji.
Plan je postaviti više od 2.000 polupodzemnih spremnika na ukupno 737 lokacija u svim dijelovima grada. Na svakoj će se nalaziti po tri spremnika za odvojeno prikupljanje papira, plastike i stakla, a ukupna vrijednost projekta procjenjuje se na oko 15 milijuna eura. Projekt se u cijelosti financira iz gradskog proračuna, navodi se u priopćenju.
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