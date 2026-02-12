U Rijeci pretučen maloljetnik, teško je ozlijeđen. Rinčić najavila nove sigurnosne mjere po gradu

"Sjedio je na klupici i jeo burek kada su ga napala i pretukla trojica. Bezobzirno su ga tukli, cipelarili i skakali po njemu dok je ležao na tlu. Udarali su ga na podu iako nije pružao nikakav otpor", ispričao je rođak za Burin, dodavši da je 16-godišnjak bio u društvu drugih, ali je tijekom napada bio prepušten sam sebi.