U Rijeci pretučen maloljetnik, teško je ozlijeđen. Rinčić najavila nove sigurnosne mjere po gradu

Trojica napadača u srijedu rano ujutro u središtu Rijeke brutalno su pretukla 16-godišnjaka.
Oglas
Mladić, porijeklom s otoka Lošinja, zbog teških je ozljeda hospitaliziran u riječkom KBC-u i čeka ga operativni zahvat. Do napada je došlo u Ulici Alda Colonnella, a mladić je zadobio višestruke prijelome kostiju lica i brojne hematome po glavi.
Incident se dogodio u srijedu oko 4:30 ujutro kod buregdžinice. Prema riječima rođaka napadnutog mladića, sve se odvilo bez ikakvog povoda.
"Sjedio je na klupici i jeo burek kada su ga napala i pretukla trojica. Bezobzirno su ga tukli, cipelarili i skakali po njemu dok je ležao na tlu. Udarali su ga na podu iako nije pružao nikakav otpor", ispričao je rođak za Burin, dodavši da je 16-godišnjak bio u društvu drugih, ali je tijekom napada bio prepušten sam sebi.
Snimljen napad
Napad je snimljen nadzornom kamerom. Na snimci se vidi kako mladić sjedi na klupi, nakon čega mu jedan muškarac prilazi i udara ga u glavu. Kada je ustao, bacili su ga na pod i nastavili cipelariti. Više osoba ga je udaralo rukama i nogama dok je ležao na tlu, potom su ga odvukli na drugu stranu ulice i nastavili udarati, posebno u predjelu glave.
U jednom trenutku čini se da 16-godišnjak izgubio svijest, nakon čega su ga dvojica ponovno vukla po tlu. Jedan ga je šamarao po licu i udaljio se, dok ga je drugi okrenuo na bok i ostavio ležati na cesti.
O ovom strašnom napadu oglasila se sinoć i riječka gradonačelnica Iva Rinčić.
Gradonačelnica oštro osudila napad
"Apsolutno osuđujem ovaj brutalan napad na šesnaestogodišnjaka u centru grada. Prije svega, želim mladiću da bude dobro i da se što prije oporavi, nadam se bez trajnih posljedica. Uvjerena sam da će policija uskoro pronaći počinitelje te poduzeti sve zakonske mjere i sankcije", poručila je gradonačelnica, prenosi Fiuman.
"Ovakav čin je neprihvatljiv i jasno ukazuje na porast nasilja u društvu, čemu svjedočimo već neko vrijeme. Zajedno s nadležnim službama radimo na mjerama prevencije i sigurnosti na javnim prostorima", kazala je.
Gradonačelnica je poručila kako nasilje u Rijeci neće imati opravdanje ni toleranciju. "Bilo kakva vrsta nasilja neće se tolerirati u Rijeci. Za to nema i neće biti opravdanja, a mi ćemo s naše strane, u okviru zakonskih mogućnosti, učiniti sve da se ovakvi događaji više ne ponove", dodala je Rinčić.
Najavila nove mjere
U tom je kontekstu najavila i konkretne poteze. "Mjere prevencije, građanski odgoj i obrazovanje mladih, edukacija, ali i sigurnosne mjere na javnim prostorima, poput postavljanja kamera, neka su od rješenja koja ćemo provesti kako bi Rijeka bila sigurnije mjesto za sve naše građane", zaključila je.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas