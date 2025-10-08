Podignuta optužnica za smrt dječaka u Centru za rehabilitaciju: Tužitelji traže godinu zatvora za bivši ravnateljicu

Dječak je bio ostavljen zaključan više od dva sata u prostoriji poznatoj kao "soba za hlađenje", iako protokol propisuje da ondje ne smije provesti više od 45 minuta te da ga je potrebno obilaziti svakih 15 minuta. Tijekom tog vremena dobio je večeru – pizzu narezanu na komade od tri puta tri centimetra – koju nije smio jesti sam zbog poznatih poteškoća s gutanjem, osobito nakon što mu je bila dana terapija s četiri psihofarmaka.