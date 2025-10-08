Podignuta optužnica za smrt dječaka u Centru za rehabilitaciju: Tužitelji traže godinu zatvora za bivši ravnateljicu

Optužnica protiv bivše ravnateljice Centra za rehabilitaciju Rijeka - Kraljevica Ive Letine i četiri djelatnice objavljena je na oglasnoj ploči Općinskog suda, a odnosi se na smrt 13-godišnjeg dječaka 27. rujna prošle godine.
Dječak je bio ostavljen zaključan više od dva sata u prostoriji poznatoj kao "soba za hlađenje", iako protokol propisuje da ondje ne smije provesti više od 45 minuta te da ga je potrebno obilaziti svakih 15 minuta. Tijekom tog vremena dobio je večeru – pizzu narezanu na komade od tri puta tri centimetra – koju nije smio jesti sam zbog poznatih poteškoća s gutanjem, osobito nakon što mu je bila dana terapija s četiri psihofarmaka.
Prema optužnici, dječaka su oko 18 sati i 20 minuta ostavile odgajateljice i njegovateljice bez nadzora, iako su bile upozorene na njegovu ranjivost. Njegova majka također je isticala da ne smije samostalno jesti. Dječak je ostao zaključan, a posljednje znakove života čula je spremačica koja je posvjedočila da je vikao i lupao. Jedna odgajateljica kasnije je izjavila da je čula zvukove iz sobe, ali nije ušla provjeriti. Nitko ga nije obišao puna dva sata.
U prostoriju je ušla tek njegovateljica iz noćne smjene zajedno s čistačicom, koje su ga pronašle bez svijesti. Uz tijelo je pronađen komadić pizze. Liječnik koji je stigao na intervenciju pronašao je u grlu komad pizze veličine oko tri centimetra te ostatke hrane u ustima i nosu, ali dječaku više nije bilo pomoći.
Unatoč postojećem protokolu o redovitim provjerama, djelatnice su tvrdile da za njega nisu znale, iako svjedoci tvrde da je bio objavljen i poslan svima e-mailom.
Optužnica tereti ravnateljicu Letinu da je naknadno krivotvorila dokumentaciju, upisujući u dnevnik rada da je dječak pojeo obrok bez poteškoća i pod nadzorom medicinskog osoblja, premda tada nije bila prisutna i iako je dječak već bio mrtav. Bilješku je unijela s datumom koji je sugerirao da je napisana ujutro, dok je dječak bio živ.
Za četiri djelatnice tužiteljstvo traži kaznu od godinu i pol zatvora, dok se za bivšu ravnateljicu predlaže kazna od jedne godine, prenosi 24sata.
