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Maglaj

Ugašen požar kod Sinja, izgorjelo sto hektara

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Hina
|
30. kol. 2026. 09:10
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U poslijepodnevnim satima vjetar je ponovno razbuktao pozar koji je usao u Zrnovnicu. Photo: Zvonimir Barisin/PIXSELL
Zvonimir Barisin/PIXSELL

Požar koji je buknuo u subotu popodne na visoravni Vrdovo, na Maglaju, nedaleko Hrvaca kod Sinja ugašen je i u njemu je izgorjelo oko sto hektara uglavnom šume, trave i niskog raslinja, doznaje se u Županijskom vatrogasno-operativnom centru Split.

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Vatrogasci su dojavu o požaru dobili oko 14 sati nakon čega su na teren upućeni pripadnici dvaju dobrovoljnih vatrogasnih društava, Hrvace i Sinj, kao i sinjska javna vatrogasna postrojba.

Ukupno je na terenu bilo 12 vatrogasaca sa četiri vozila, no kako se radilo o teško pristupačnom terenu zemaljskim snagama su u pomoć stigla i dva kanadera.

Vatrogasci su požar stavili pod nadzor već oko 18 sati, a lokaliziran je sat vremena kasnije. Unatoč tome na terenu su cijelu noć ostala dva vatrogasca s jednim vozilom iz DVD Hrvace koji su sanirali rubove požarišta kako se vatra ne bi ponovno aktivirala. 

Vatrogasci kažu kako je požar pod nadzorom, tijekom jutra je proglašen ugašenim te u požaru nije bilo ugroženih objekata.

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