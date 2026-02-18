Oglas

Javljaju vatrogasci

Ugašen požar u riječkom Zapadnom trgovačkom centru: Jedna osoba u bolnici

Hina
18. velj. 2026. 15:06
02.07.2023., Rijeka - Zapadni trgovacki centar (ZTC) zatvoren zbog primjenjivanja novog zakona o neradnim nedjeljama. Photo: Nel Pavletic/PIXSELL
Nel Pavletic/PIXSELL

Ugašen je požar koji je u srijedu ujutro izbio u skladišnom prostoru jedne veće trgovine u riječkom Zapadnom trgovačkom centru (ZTC), a jedna je osoba radi udisanja dima prevezena u riječku bolnicu, doznaje se iz Javne vatrogasne postrojbe grada Rijeke.

Iz Javne vatrogasne postrojbe grada Rijeke navode kako je zbog zadimljenja prostora došlo do aktivacije sustava za gašenje i evakuaciju.

Vatrogasci su ostali na mjestu događaja dok sva voda, nakon aktivacije sustava za gašenje, nije uklonjena.

Teme
Rijeka ZTC

