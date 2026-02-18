Nel Pavletic/PIXSELL

Ugašen je požar koji je u srijedu ujutro izbio u skladišnom prostoru jedne veće trgovine u riječkom Zapadnom trgovačkom centru (ZTC), a jedna je osoba radi udisanja dima prevezena u riječku bolnicu, doznaje se iz Javne vatrogasne postrojbe grada Rijeke.

Iz Javne vatrogasne postrojbe grada Rijeke navode kako je zbog zadimljenja prostora došlo do aktivacije sustava za gašenje i evakuaciju.

Vatrogasci su ostali na mjestu događaja dok sva voda, nakon aktivacije sustava za gašenje, nije uklonjena.