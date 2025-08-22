Ukupno 109 uzoraka uginule stoke dosad pozitivno na bedrenicu

PIxabay / Ilustracija

Hrvatski veterinarski institut izvijestio je u petak da je zaključno s današnjim danom - 22. kolovoza, od ukupno zaprimljena 204 uzorka uginule stoke njih 160 stavljeno u obradu te da je na bedrenicu pozitivno 109 uzoraka.

Podijeli

Oglas

Među 109 uzoraka pozitivnih na bedrenicu bilo je 98 goveda, dvije koze, sedam ovaca, jedno lane i jedan magarac.

Pozitivne životinje su iz Općina Vrlika na 14 objekata + lane (43 goveda, 1 koza, 1 ovca, 1 lane), Civljane na četiri objekta (2 goveda, 2 ovce, 1 koza), Biskupija na 4 objekta (3 goveda, 2 ovca), Drniš na 4 objekta (28 goveda), Ružić na 10 objekata (18 goveda, 2 ovce, 1 magarac), Kijevo na 2 objekta (2 goveda), Muć na 1 objektu (1 govedo), Hrvace na 1 objektu (1 govedo).

Od ukupnog broja zaprimljenih uzoraka, 51 je bilo negativan, a za 44 uzorka je stanje procijenjeno nepodesnim za bakteriološku pretragu radi izrazito uznapredovalih truležnih procesa, zaključili su iz Hrvatskog veterinarskog instituta.