Jadranka Kosor: Neopisivo je kakav protuustavni kaos stvara

N1 Info
22. kol. 2025. 10:16
N1 Hrvatska

Bivša predsjednica Vlade, Jadranka Kosor, oglasila se na društvenoj mreži X, preko koje je komentirala izjave premijera Plenkovića o pozdravu "Za dom spremni" i korištenju istoga ne samo u pjesmama MP Thompsona, nego i u Saboru i javnom životu.

Podsjetimo, Andrej Plenković jučer je ocijenio teze o rastu povijesnog revizionizma i ustaštva u hrvatskom društvu potpuno promašenima, a smatra da one dolaze od "poražene ljevice kako bi si našla razlog postojanja".

Plenković je napomenuo da policija prijavljuje sve koji zlorabe pozdrave i oznake iz Domovinskog rata, no pjesme do sada nije nitko cenzurirao niti će to činiti u 2025. godini. Pritom je mislio na Thompsonovu pjesmu "Bojna Čavoglave".

"Čavoglave je pjesma napravljena u ratu, služila je kao budnica hrvatskim braniteljima. Izvodi se 35 godina, izvodit će se ne znam koliko dugo. Mijenjati ju nitko neće i sankcionirati ju nitko neće. Komemoracije HOS-a i njihovih postrojbi iz Domovinskog rata, s vojnom oznakom ZDS, isto su nešto što je normalno jer poštujemo sve branitelje koji su kasnije bili integrirani u postrojbe Hrvatske vojske. Sve ostalo je zlorabljenje, pa i pozdravljanje u Hrvatskom saboru", rekao je premijer.

Svojevrsni odgovor stigao je od Jadranke Kosor, koja se oglasila na bivšem Twitteru.

"Zamislite nekog njemačkog kancelara koji bi rekao da se nacistički pozdrav u Njemačkoj može upotrebljavati “komemorativno”. I da je to normalno. Neopisivo je kakav protuustavni kaos stvara", napisala je Kosor.

Andrej Plenković Jadranka Kosor ZDS

