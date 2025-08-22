Jakovina o Plenkoviću: Svrha lidera je da bude iznad opće atmosfere. Nisam siguran da to imamo

Jakovina je podsjetio, također, kako je predsjednica iz redova HDZ-a prije par godina i sama rekla kako na utakmicama ne čuje nikakva skandiranja, da je to stari hrvatski pozdrav, a imali smo i dekane fakulteta, akademike koji su predlagali da pozdrav "Za Dom spremni" prihvate Hrvatske oružane snage. Na koncu, Jakovina je naglasio, imamo i povjerenstvo koje je "rukom izabrano" iz kabineta premijera, koje je manjinom izglasalo dvostruke konotacije u vezi pozdrava, "koje su onda nama postale zakon u zemlji koja ne poštuje zakone, u zemlji koja poštuje atmosferu."