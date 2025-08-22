Povjesničar Tvrtko Jakovina
Jakovina o Plenkoviću: Svrha lidera je da bude iznad opće atmosfere. Nisam siguran da to imamo
Povjesničar Tvrtko Jakovina bio je gost u Novom danu s našom Ninom Kljenak. Komentirao je Plenkovićevu izjavu kako se Bojna Čavoglave neće sankcionirati, premijerove optužbe na račun "lijevih medija", te se osvrnuo i na potencijalno mjesto sastanka Putina i Zelenskog, kao i na nerede u Srbiji.
Podsjećamo, premijer Andrej Plenković ocijenio je u četvrtak teze o rastu ustaštva u hrvatskom društvu potpuno promašenima, smatrajući da one dolaze od "poražene ljevice kako bi si našla razlog postojanja".
Jakovina je odgovorio kako mu najviše smeta u toj raspravi o "sitneži", kako ih naziva premijer, to što bi se u višestranačkoj parlamentarnoj demokraciji trebalo podrazumijevati različito mišljenje, opcije, raspravu, razgovor na ono što bi društvo trebalo raditi bolje, drugačije, kako bismo se pomicali naprijed: "To je point svakoga od lidera, da bude iznad opće atmosfere u društvu, da pokušava tu atmosferu gurati u jednom pravcu, biti uvijek talentiraniji od prosjeka."
"Nisam siguran da mi to imamo", izjavio je Jakovina.
Živimo u zemlji koja je "potpuno zatvorila dio medijske scene za bilo kakve rasprave", ustvrdio je, komentiravši kako je ovo ljeto kulminirala politika koja je bila vidljiva godinama, u zemlji koja nema vladavinu prava i koja ne može vjerovati vlastitim institucijama.
Imamo zakone koje je izglasalo povjerenstvo iz kabineta premijera
Jakovina je podsjetio, također, kako je predsjednica iz redova HDZ-a prije par godina i sama rekla kako na utakmicama ne čuje nikakva skandiranja, da je to stari hrvatski pozdrav, a imali smo i dekane fakulteta, akademike koji su predlagali da pozdrav "Za Dom spremni" prihvate Hrvatske oružane snage. Na koncu, Jakovina je naglasio, imamo i povjerenstvo koje je "rukom izabrano" iz kabineta premijera, koje je manjinom izglasalo dvostruke konotacije u vezi pozdrava, "koje su onda nama postale zakon u zemlji koja ne poštuje zakone, u zemlji koja poštuje atmosferu."
Na premijerovu izjavu o "izmišljenim temama", Jakovina se zapitao tko kreira teme? Naglasio je, primjerice, kada smo ovo ljeto počeli pričati o kvaliteti hrvatskog turizma i visokim cijenama, premijer nas je upozorio da cijene ne spominjemo, jer ako se ne spominju, valjda te vijesti strani turisti neće čuti. Jakovina je kritizirao kako smo mogli raspravljati o strukturi ekonomije i turizma na kojoj se naša ekonomija bazira, ali na poziv premijera, ponovno smo se bavili raspravama o granicama u regiji, željeli smo ostati na temama iz povijesti, rekao je Jakovina.
Jakovina je komentirao izjavu premijera koji kaže da je Hrvatska točno tamo gdje treba biti, navodi kako Plenković tvrdi: "HDZ je na vlasti, ja sam s HDZ-om na vlasti, ja sam jedini političar kojeg vani vide kao umjerenog centrističkoga desnog političara. Nisam stvorio ni jednog političara sličnog meni, ni jednog koji bez mene može opstati na sceni. Točno je tamo gdje je, gdje bi trebala biti."
Jakovina je komentirao i primjer iz 2016. kada je Mario Roso prijavljen za remećenje javnog reda i mira pjevanjem Bojne Čavoglave, što je kulminiralo policijskom prijavom, ali je prvostupanjski sud tu prijavu odbacio. "Da li zakon jednako vrijedi za sve", zapitao se Jakovina, "Jesmo li jednako zaštićeni? Nismo." Izvedbu iste pjesme u 2025. godine policija nije ni prijavila, a imamo situaciju gdje premijer šalje jasnu uputu da se to ne prijavljuje. "Mi smo promijenili atmosferu u društvu", zaključio je Jakovina.
Nakon mađarskih pretenzija, Budimpešta nije najsretnije mjesto sastanka Zelenskog i Putina
Jakovina je komentirao i međunarodnu situaciju s ratom u Ukrajini, te moguće mjesto sastanka čelnika u Mađarskoj.
Trumpov ultimatum za sastankom unutar dva tjedna ocijenio je nevažnim rekavši kako ga ne treba držati u podsvijesti, te da nije siguran da bi nakon mađarskih višegodišnjih izjava i pretenzija o djelu ukrajinskog teritorija Budimpešta bilo najsretnije mjesto susreta.
Iako Europa nema puno prostora za nešto reći po pitanju mjesta sastanka, tvrdi Jakovina, Zelenski ima, a Švicarska može biti prihvatljiva i jednom i drugom. Rusima bi Švicarska i odgovarala, zaključio je Jakovina, jer bi im to značilo još jedno probijanje u međunarodnu zajednicu.
Hrvatska je tiha oko nereda u Srbiji
Jakovina je spomenuo i studentske prosvjede u Srbiji, izjavivši kako "histerija koja se tamo pokušava pumpati s policajcima koji tuku Srbe" djeluje nestvarno, Srbija je devet mjeseci pod potpunom blokadom, dok njihov predsjednik "također ovu 'sitnež' od njihove oporbe odbacuje kao relevantne protivnike". Jakovina je izjavio kako je čaša za dio stanovnika Srbije jednostavno prepuna, a jesen za Vučića ne bi mogla izgledati dobro. Hrvatska, pak, Jakovinim riječima, ostaje tiha na temu cijelo ovo vrijeme, ali bi mogli iznutra imati raspravu o tome u budućnosti.
