Dolaskom do križanja s Ulicom Bana Josipa Jelačića prešao je vozilom na prometnu traku namijenjenu za promet vozila iz suprotnog smjera bez da je držao vozilo na potrebnoj udaljenosti od vozila koje pretječe iz kojeg razloga je naletio na osobni automobil marke Mercedes zagrebačkih registarskih oznaka kojim je upravljao 89-godišnjak. Nakon pretjecanja nije zauzeo položaj na prometnoj traci kojom se kretao prije pretjecanja iz kojeg razloga je naletio na osobni automobil marke Alfa Romeo kojim je upravljala 56-godišnjakinja, a koja se kretala Kalamirovom ulicom u smjeru istoka", rekla je policija.