sinoć u zaprešiću
Umirovljeni general Filipović pijan imao prometnu nesreću. HDZ: Podnio je ostavku
Umirovljeni general Miljenko Filipović imao je sinoć prometnu nesreću u Zaprešiću, javljaju 24 sata
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Kako piše Luka Safundžić iz 24sata policija je bez navođenja identiteta objavila kako se muškarac (61) pod utjecajem alkohola od 1,42 g/kg u organizmu upravljao osobnim automobilom marke Mitsubishi zagrebačkih registarskih oznaka, a kretao se Kalamirovom ulicom u smjeru zapada.
Dolaskom do križanja s Ulicom Bana Josipa Jelačića prešao je vozilom na prometnu traku namijenjenu za promet vozila iz suprotnog smjera bez da je držao vozilo na potrebnoj udaljenosti od vozila koje pretječe iz kojeg razloga je naletio na osobni automobil marke Mercedes zagrebačkih registarskih oznaka kojim je upravljao 89-godišnjak. Nakon pretjecanja nije zauzeo položaj na prometnoj traci kojom se kretao prije pretjecanja iz kojeg razloga je naletio na osobni automobil marke Alfa Romeo kojim je upravljala 56-godišnjakinja, a koja se kretala Kalamirovom ulicom u smjeru istoka", rekla je policija.
"U prometnoj nesreći 56-godišnjakinja je teško ozlijeđena, a liječnička pomoć pružena joj je u Kliničkom bolničkom centru Sestre milosrdnice. Lakše je ozlijeđen 61-godišnjak, a liječnička pomoć pružena mu je u Kliničkoj bolnici Sveti Duh", pišu 24 sata.
Miljenko Filipović je inače umirovljeni general bojnik Hrvatske vojske, rođen u susjednoj BiH u Tomislavgradu, a vojnu karijeru započeo je u Legiji stranaca u Francuskoj. On je bio jedan od dvanaestorice generala koje je Stjepan Mesić umirovio 2000. godine.
HDZ: Podnio je ostavku, pokazao je osobni integritet
Filipović je podnio ostavku na dužnost predsjednika Zajednice branitelja HDZ-a "Gojko Šušak" zbog prometne nesreće u kojoj je sudjelovao pod utjecajem alkohola, priopćio je u utorak HDZ.
Filipović je, kako se navodi u priopćenju HDZ-a, svjestan vlastite odgovornosti izrazio iskreno žaljenje zbog nastale situacije i posljedica prouzročenih prometnom nesrećom te je odmah ponudio ostavku.
"Time je postupio u skladu s načelima odgovornosti i osobnog integriteta kojima se vodio tijekom svojega vojničkog puta", ističe HDZ.
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