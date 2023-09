Umirovljenici osudili SDP-ovu promotivnu poruku

Podijeli :

Shutterstock/Ilustracija

Platforma Umirovljenici zajedno osudila je ponedjeljak SDP-ovu promotivnu poruku umirovljenicima u kojoj se spominje "štrik oko vrata", ustvrdivši da je riječ o opasnom i neprihvatljivom potezu koji predstavlja novu dimenziju politike.

“Da su političke stranke spremne poduzeti doslovno sve kako bi privukle što više birača nije nikakva novost, no ono što je uradila stranka SDP sa svojom porukom umirovljenicima je potpuno nova dimenzija, za Platformu Umirovljenici zajedno, loše, opasno, neodgovorno ili još jednostavnije, potpuno neprihvatljivo”, priopćila je umirovljenička platforma.

Dodali su da nisu reagirali odmah čim se pojavio uradak SDP-a misleći da se radi o nekom taktičkom potezu radi kratkotrajnog skretanja pozornosti, da će sigurno biti brzo povučen.

“No, kako nije, čak ni uz simboličnu ispriku na jučerašnji Međunarodni dan prevencije suicida, činimo to sada”, navela je platforma upitavši “je li moguće da kreatori poruke ‘Bolje štrik oko vrata nego se mučiti’ ne znaju da već godinama među počiniteljima suicida ima najviše osoba starijih od 65 godina, odnosno umirovljenika koji su već dugo najugroženija socijalna skupina u Hrvatskoj.

Predsjednik SDP-a Peđa Grbin rekao je u subotu, vezano za objavu namijenjenu umirovljenicima da je Hrvatska zemlja u kojoj su starije osobe sklonije suicidu nego u drugim državama EU, i to zbog materijalnog statusa.

Napomenuo je da su u poruci prenijeli citat osobe koja se nalazi u takvoj životnoj situaciji. “Ako smo nekog povrijedili time, meni je doista žao, ali to ne znači da to nije činjenica i da se to oko nas ne događa, pa nećemo živjeti pod staklenim zvonom nego ćemo o tome govoriti i nećemo zabijati glavu u pijesak pred problemima koji u Hrvatskoj doista postoje, poručio je.

