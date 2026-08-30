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U 98. GODINI

Umro legendarni Stjepan Jimmy Stanić

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N1info
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30. kol. 2026. 19:16
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Josip Mikacic/PIXSELL

U 98. godini preminuo je Stjepan Jimmy Stanić, jedan od najdugovječnijih i najprepoznatljivijih hrvatskih glazbenika, koji je iza sebe ostavio više od sedam desetljeća dugu karijeru.

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Stjepan Jimmy Stanić preminuo je u 98. godini života. Bio je jedan od najdugovječnijih i najprepoznatljivijih hrvatskih glazbenika, a gotovo do samoga kraja života nastupao je i ostao vezan uz pozornicu.

Svojom je karijerom, koja je trajala više od 70 godina, obilježio hrvatsku glazbenu scenu.

Stanić je rođen u Zagrebu 1929. godine, a glazbom se počeo baviti još kao mladić. Osim što je pjevao, svirao je gitaru i kontrabas.

Tijekom desetljeća osvojio je publiku svojim karakterističnim glasom, karizmom i humorom.

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