U 98. GODINI
Umro legendarni Stjepan Jimmy Stanić
U 98. godini preminuo je Stjepan Jimmy Stanić, jedan od najdugovječnijih i najprepoznatljivijih hrvatskih glazbenika, koji je iza sebe ostavio više od sedam desetljeća dugu karijeru.
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Stjepan Jimmy Stanić preminuo je u 98. godini života. Bio je jedan od najdugovječnijih i najprepoznatljivijih hrvatskih glazbenika, a gotovo do samoga kraja života nastupao je i ostao vezan uz pozornicu.
Svojom je karijerom, koja je trajala više od 70 godina, obilježio hrvatsku glazbenu scenu.
Stanić je rođen u Zagrebu 1929. godine, a glazbom se počeo baviti još kao mladić. Osim što je pjevao, svirao je gitaru i kontrabas.
Tijekom desetljeća osvojio je publiku svojim karakterističnim glasom, karizmom i humorom.
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